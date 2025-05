José Mujica, expresidente de Uruguay, murió a los 89 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reportó a través de su cuenta de Twitter (antes X), el fallecimiento de José Mujica, exmandatario del país.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, expresó a través de sus redes sociales.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

El exmandatario uruguayo falleció este 13 de mayo de 2025 a los 89 años tras luchar contra el cáncer de esófago.

Como se recuerda, en abril del 2024, Mujica anunció que le detectaron un tumor en el esófago, por lo que tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

Posteriormente, en enero del 2025, el presidente informó que la enfermedad se expandió al hígado, por lo que señaló que se estaba “muriendo”

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", indicó al semanario local Búsqueda.

Asimismo, el mandatario anunció al mismo medio que no brindará más entrevistas y que no se someterá a ningún nuevo tratamiento.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", acotó.

En esa misma línea, Mujica se despidió de “sus compañeros” y de sus “compatriotas”.

Embajador de Uruguay en el Perú recuerda a José Mujica

En diálogo con RPP, Luis Hierro, recordó el apoyo que le brindó José Mujica al actual presidente uruguayo Yamandú Orsi. Según palabras del diplomático, fue “decisivo” en la campaña electoral.

“Apareció en algunos actos ya muy enfermo, porque era obvio que estaba muy enfermo, todo el Uruguay lo sabía, pero se sobrepuso a la enfermedad y acompañó la campaña del señor y hoy es el presidente. Eso provocó en Uruguay un sentimiento muy fuerte a favor de Ursi y el Frente Amplio, por lo cual Mujica fue decisivo en la elección”, apuntó.

“Mas allá de eso, el 'viejo guerrillero' había cambiado totalmente sus posturas del pasado y tenían un mensaje de entendimiento, de unidad, de pragmatismo y responsabilidad”, acotó.

Embajador de Uruguay en el Perú. | Fuente: RPP