En plena cumbre entre Putin y Trump: Zelenski dice que "Rusia sigue matando y no hay indicios de que prepare el fin de la guerra"

Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario ucraniano se expresó en sus redes sociales sobre la reunión que sostienen Trump y Putin en Alaska.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este viernes que Rusia sigue matando gente en su país y que el mismo día de las negociaciones de Alaska no hay nada que indique que se esté preparando el fin de la guerra.

"El día de las negociaciones, Rusia sigue matando como siempre y eso dice mucho", aseguró el mandatario a través de su cuenta en X.

"Recibimos informes de nuestros servicios secretos acerca de lo que Putin quiere poner sobre la mesa en Alaska. También recibimos informes de las regiones ucranianas. Ataques rusos a Sumi, ataques a un mercado en Dniper y a empresas y ciudades en Zaporiyia y Rusia. La guerra continua porque no hay una orden ni una señal de que Moscú quiera terminarla", agregó Zelenski en su mensaje.

El presidente ucraniano añadió que seguirá coordinándose con los socios europeos y recordó que hay once horas de diferencia con Alaska por lo que el análisis de los resultados deberán comenzar mañana.

Asimismo se declaró dispuesto a trabajar para la paz para lo que, dijo, se necesita un encuentro con la parte ucraniana así como garantías de seguridad.

Reunión Trump y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de manera emotiva a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), donde este viernes tiene lugar un esperado encuentro bilateral en el que el estadounidense espera acordar un alto el fuego en Ucrania.

Trump esperó a que el Il-96 de Putin llegara a la pista, tras ser escoltado por dos F-35, para recibirlo de manera afable a los pies de su avión, al que se le extendió una larga alfombra roja.

El mandatario estadounidense lo aplaudió mientras el ruso caminaba a su encuentro.

Putin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Fría para contrarrestar a los soviéticos.

