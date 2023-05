Sudán: atacan convoy del embajador turco en medio del conflicto militar en el país

La misión diplomática de Turquía en Sudán no identificó a los autores del ataque, mientras el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas se acusan mutuamente de disparar contra el convoy.

El convoy del embajador turco en Jartum, Ismail Cobanoglu, fue objeto de un tiroteo en Sudán sin que ningún miembro de la misión resultara herido, informaron diversas fuentes oficiales, en lo que se trata de un nuevo ataque contra diplomáticos desde que comenzó el conflicto en el país hace tres semanas.



Le embajada turca en Jartum afirmó en un comunicado que un coche del convoy del embajador fue disparado en Sudán, sin precisar el lugar, sin que "el incidente resultara en muerte o heridos", una información confirmada por la agencia oficial de noticias tuca Anadolu.

Mutuas acusaciones

La misión no identificó a los autores del ataque, aunque el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) acusó al Ejército de disparar contra el convoy.



"Las Fuerzas Armadas Sudanesas han abierto fuego contra el vehículo del embajador turco en Sudán, Ismail Cobanoglu. Este último ataque es otra flagrante violación de las normas y acuerdos internacionales que protegen a las misiones diplomáticas por parte del Ejército", según un comunicado de las FAR en su cuenta oficial de Twitter.



"A pesar de estos ataques, las Fuerzas de Apoyo Rápido consiguieron evacuar al embajador y a su delegación a un lugar seguro", se apunta en la nota.



Por su parte, el Ejército sudanés afirmó en un comunicado que fueron las FAR quienes "dispararon contra el automóvil del embajador turco y lo detuvo", y señaló que el embajador está presente y puede "explicar lo que sucedió".



Tanques del ejército sudanés disparan contra objetivos en Jartum | Fuente: AFP

Ambas partes en conflicto se han acusado mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar algunas misiones diplomáticas en Jartum, como la de la Unión Europea en los primeros días de las hostilidades.



Algunas embajadas, como la turca, han anunciado que trasladan su misión de Jartum a Port Sudan, ciudad en el este del país que se ha convertido en una suerte de capital provisional al estar alejada del conflicto.

Tercer día de tregua

Hoy se vive el tercer día de tregua de una semana en Sudán, auspiciada por su vecino y principal mediador, Sudán del Sur, que pidió aprovechar estos siete días para realizar las conversaciones de paz, que comienzan este sábado en la ciudad saudí de Yeda.



Sin embargo, esta tregua, al igual que las pausas humanitarias anteriores acordadas desde el inicio de las hostilidades, no se han cumplido.



Al menos 551 personas han muerto, entre ellas 190 niños, y casi 5 000 han resultado heridas en las tres semanas de hostilidades, según el último recuento de la ONU. (Con información de EFE)