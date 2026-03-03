Últimas Noticias
Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este martes 03 de marzo

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 03 de marzo.
por Redacción RPP

La cotización del dólar blue, hoy martes 03 de marzo en el país de Argentina es de $1400 compra y $1420 la venta.

Cotización del dólar blue hoy martes 03 de marzo en Argentina

El precio del dólar blue hoy, martes martes 03 de marzo, en Argentina es de $1400 para la compra y $1420 para la venta, de acuerdo con los datos actualizados por la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). El día anterior, este tipo de cambio paralelo cerró en $1405 la compra, manteniéndose como una referencia importante del mercado informal.

¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?

El dólar oficial se encuentra en $1365 para la compra y $1415 para la venta, según la cotización del Banco Nación. Este tipo de cambio, conocido también como dólar minorista, se utiliza como valor de referencia oficial en operaciones legales y en la liquidación de exportaciones, exceptuando los casos bajo regímenes especiales del Estado.

¿Desde qué hora se conoce la cotización del dólar?

El Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial desde las 10:00 AM. En tanto, el dólar blue comienza a tener precios de referencia entre las 11:00 y 11:30 AM, cuando inicia su actividad el mercado informal.

¿A qué hora se define el cierre del dólar oficial?

El dólar oficial finaliza su cotización diaria a las 15:00 horas, en coincidencia con el horario de cierre bancario. Por otro lado, el dólar blue no tiene un cierre oficial, ya que su cotización depende del mercado paralelo.

