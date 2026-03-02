Ignacio Buse vs Rinky Hijikata en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Qualy del ATP Masters 1000 de Indian Wells?

La primera raqueta nacional, Ignacio Buse (63 ATP), inició su participación en el prestigioso ATP Masters 1000 de Indian Wells 2026 con una victoria sólida en la primera ronda de la clasificación, superando al canadiense Liam Draxl (147 ATP) por 6-4 y 7-6.

Este resultado no solo le permite seguir sumando experiencia en uno de los torneos más exigentes del calendario ATP, sino que también lo coloca en una posición privilegiada para acceder al cuadro principal, donde tendrá la oportunidad de medirse con las principales figuras del tenis mundial.

En la siguiente instancia, el peruano enfrentará al australiano Rinky Hijikata (117 ATP), en busca de asegurar su presencia entre las principales figuras del circuito que compiten en el desierto californiano.

Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata: ¿cómo llegan a la qualy de Indian Wells Masters 1000?

Ignacio Buse venció al canadiense Liam Draxl por 6-4 y 7-6. En tanto, el australiano Rinky Hijikata derrotó al suizo Leandro Riedi por 7-5 y 6-3.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Rinky Hijikata en vivo por el Indian Wells Master 1000?

El partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata se disputará este martes 3 de marzo en el Stadium 5 del Indian Wells Tennis Garden.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Rinky Hijikata en vivo por el Indian Wells Master 1000?

En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 1:00 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata comienza no antes de las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Rinky Hijikata por TV?

El partido entre Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.