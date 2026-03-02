Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 3 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y Libertadores

Lamine Yamal y Jules Kounde de Barcelona.
Lamine Yamal y Jules Kounde de Barcelona. | Fuente: Barcelona
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 3 de marzo del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 3 de marzo.

Partidos de hoy, Copa del Rey - UEFA

3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid - América TV y DSports

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona SC - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Torque vs Defensor Sporting - ESPN y Disney

5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Guabirá - ESPN y Disney

7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Monagas - ESPN y Disney

7:30 p.m. | Cobresal vs Audax Italiano - ESPN y Disney

9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso - ESPN y Disney

