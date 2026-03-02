Partidos de hoy, martes 3 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y Libertadores

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 3 de marzo.
Partidos de hoy, Copa del Rey - UEFA
3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid - América TV y DSports
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona SC - ESPN y Disney
Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol
5:00 p.m. | Torque vs Defensor Sporting - ESPN y Disney
5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Guabirá - ESPN y Disney
7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Monagas - ESPN y Disney
7:30 p.m. | Cobresal vs Audax Italiano - ESPN y Disney
9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso - ESPN y Disney