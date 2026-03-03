Agente de seguridad murió atropellado por camión furgón en el Callao

El accidente ocurrió entre las cuadras 7 y 8 de la avenida Venezuela. | Fuente: RPP / Giancarlo Sesarego

Un nuevo accidente tiñe de sangre las pistas del Callao. Esta vez, un agente de seguridad privada murió atropellado por un camión furgón, entre las cuadras 7 y 8 de la avenida Venezuela, en el límite de los distritos chalacos de Bellavista y La Perla.

La víctima acababa de salir de trabajar y dirigía a descansar a su casa, cuando fue impactada por el pesado vehículo, que invadió el carril contrario y, fuera de control, chocó con un árbol y terminó empotrado contra un muro.

El agente de seguridad, identificado como Efraín Melgarejo, murió en el acto.

