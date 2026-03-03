Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Agente de seguridad murió atropellado por camión furgón en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima acababa de salir de trabajar, cuando fue impactada por el pesado vehículo, que terminó empotrado contra un muro. El agente de seguridad murió en el acto.

Callao
00:00 · 01:03
El accidente ocurrió entre las cuadras 7 y 8 de la avenida Venezuela.
El accidente ocurrió entre las cuadras 7 y 8 de la avenida Venezuela. | Fuente: RPP / Giancarlo Sesarego

Un nuevo accidente tiñe de sangre las pistas del Callao. Esta vez, un agente de seguridad privada murió atropellado por un camión furgón, entre las cuadras 7 y 8 de la avenida Venezuela, en el límite de los distritos chalacos de Bellavista y La Perla.

La víctima acababa de salir de trabajar y dirigía a descansar a su casa, cuando fue impactada por el pesado vehículo, que invadió el carril contrario y, fuera de control, chocó con un árbol y terminó empotrado contra un muro. 

El agente de seguridad, identificado como Efraín Melgarejo, murió en el acto.

El camión furgón terminó empotrado contra un muro.
El camión furgón terminó empotrado contra un muro. | Fuente: RPP / Giancarlo Sesarego

Chofer intervenido

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del trágico accidente y comenzaron las diligencias preliminares.

El chofer del camión furgón fue intervenido y posteriormente trasladado a la Comisaría PNP de La Perla, que quedó a cargo del caso.

Si bien las causas del fatal atropello son motivo de investigación, trascendió que el chofer del camión furgón habría estado al volante en presunto estado etílico. No obstante, esto deberá ser corroborado durante el proceso.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Callao Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA