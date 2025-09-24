Conmoción en Argentina por triple feminicidio en el que estarían involucrados narcos peruanos

Entre las mujeres asesinadas hay una menor de edad. Las autoridades sospechan que fueron llevadas con engaños a una vivienda, donde una organización de narcotraficantes habría planeado asesinarlas por circunstancias que aún son desconocidas.

Indignación y conmoción por un triple feminicidio en Argentina. Los cadáveres desmembrados de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y una menor de 15 años fueron encontrados este miércoles en el patio de una vivienda del barrio de Villa Vatteone, en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Las mujeres fueron vistas por última vez la noche del viernes 19 de septiembre en La Matanza, exactamente en las cercanías de una estación de servicio de la localidad de La Tablada, desde donde subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Desde ese día, los celulares de las chicas fueron apagados al mismo tiempo, por lo que sus familiares no tenían noticias.

De acuerdo con el relato de los familiares, citado por Página12, las chicas ejercían la prostitución en la zona roja de Flores y les habrían ofrecido hasta 300 dólares para realizar un “trabajo”. Pero otras versiones indican que tenían planeado acudir a una fiesta “narco”.

"Nos dieron la confirmación de que son ellas"



Antonio, abuelo de una de las víctimas del triple femicidio de La Tablada, confirmó la identificación, les agradeció a los medios por "hacer que las cosas avancen" y señaló: "Pasó el desenlace que no queríamos". pic.twitter.com/HlPksw4ibn — Corta (@somoscorta) September 24, 2025

Macabro hallazgo

La Policía argentina realizó en las últimas horas un operativo en la propiedad, situada en Río Jáchal y Chañal (Villa Vatteone), pues allí se activó por última vez el celular de una de las víctimas.

Los agentes policiales encontraron en la vivienda a un hombre y a una mujer que, según reportan medios argentinos, estaban limpiando manchas de sangre en la pared; lo que se corroboró a través de la prueba de reactivo luminol. Ambos señalaron haber sido contratados para limpiar el espacio.

Asimismo, según señala el diario El Clarín, detuvieron en un hotel de la zona a la dueña la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, donde operan grupos narcos de esa nacionalidad.

Mientras que se realizaban las detenciones, las autoridades encontraron una escena de terror en el patio de la casa: los tres cuerpos descuartizados que, posteriormente, fueron reconocidos por los familiares.

La camioneta a la que subieron las jóvenes tenía una placa adulterada y apareció incinerada a 100 metros del lugar de donde se hallaron los cuerpos.

Autoridades sospechan de una "venganza"

Los medios argentinos vinculan el triple feminicidio con un organización narco peruana. Las autoridades también atribuyen el crimen a una organización transnacional de narcotráfico, pero evitan especificar la nacionalidad.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo que las tres chicas fueron llevadas con engaños a la vivienda, sin saber que la organización criminal ya habría planeado asesinarlas en ese predio.

“Sabemos que las chicas se desenvolvían y se paseaban zona de Flores, en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal y, por algún hecho que ocurrió, derivó en la venganza de esta organización que terminó asesinándolas. Fueron engañadas para participar en ese evento”, declaró a la prensa.

“Pasó algo, vieron algo, no lo sabemos todavía. Esto no es algo que fue una fiesta, estuvo planificado minuciosamente”, dijo al ministro al decir que aún no se conoce el motivo del asesinato.

Alonso dijo que los cuatro detenidos serán investigados por el presunto delito de homicidio agravado, y se realizarán las pesquisas para determinar su grado de participación. También informó que hay más personas detenidas, pero evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones.