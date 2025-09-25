Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 25 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 25 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La cotización del dólar blue, hoy jueves 25 de septiembre en el país de Argentina es de $1385 compra y $1405 la venta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cotización del dólar blue hoy jueves 25 de septiembre en Argentina

Hoy, jueves 25 de septiembre, el dólar blue opera a $1385 en la compra y $1405 en la venta, según datos actualizados por la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). La brecha con el dólar oficial sigue siendo observada por los analistas económicos.

¿Cómo está hoy el dólar oficial en el mercado argentino?

La cotización del dólar oficial para este jueves 25 de septiembre es de $1310 en compra y $1360 en venta, de acuerdo al Banco Nación. Este valor representa el tipo de cambio legal del país y sirve de base para múltiples operaciones económicas.

¿Cómo se determina el valor del dólar tarjeta?

El dólar tarjeta tiene un valor actualizado de $1703 para la compra y $1768 para la venta. Este tipo de cambio se utiliza en compras en dólares realizadas con tarjetas en el exterior o en servicios internacionales, y se calcula aplicando un 30% adicional al valor del dólar oficial.

¿A qué hora se actualiza el valor del dólar en Argentina?

Desde las 10:00 de la mañana, el BCRA comienza a publicar la cotización oficial del dólar. El mercado informal del dólar blue presenta precios estimativos a partir de las 11:00 AM, momento en que inician las operaciones callejeras.

¿Cuándo finaliza la cotización del dólar oficial?

El valor del dólar oficial se cierra a las 15:00 hs, horario en el que concluyen las operaciones bancarias. El dólar blue, por su parte, mantiene una dinámica de precio más flexible al no estar regulado oficialmente.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dólar Blue Argentina

Más sobre Argentina

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA