¿Qué pasó en Mendoza?: lo que se sabe del caso de la escolar que disparó y se atrincheró en un colegio del interior de Argentina

Este miércoles, un hecho inédito e inusitadamente violento conmocionó a una escuela en una localidad del interior de Argentina. Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad de La Paz, a 140 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en la región del Cuyo. La menor realizó disparos y se atrincheró en el centro educativo por varias horas, en medio del pánico de otros alumnos y el personal docente.

Según informaron las autoridades, la adolescente, estudiante de segundo año de secundaria, disparó al menos tres veces dentro del establecimiento, lo que desencadenó una evacuación inmediata de los 200 escolares y los maestros presentes.

Tras cinco horas de tensión, la menor se entregó a la Policía, que logró controlar la situación sin registrar heridos.

"La menor está bien, fue al hospital y están sus padres ahí", informó a los medios locales el fiscal Mariano Carabajal, del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

El operativo, calificado como "exitoso" por las autoridades, involucró a personal policial, bomberos y al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que negoció con la adolescente para que depusiera su actitud.

Cronología del incidente en la escuela Marcelino Blanco

El suceso comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana, tras el primer recreo, cuando la adolescente salió del baño del colegio con un arma de fuego en la mano, una pistola Bersa con capacidad para 12 proyectiles.

Según testigos, la menor disparó cerca del pie de una preceptora, lo que intensificó el pánico entre los estudiantes.

Videos grabados por alumnos y difundidos en redes sociales captaron los gritos y el caos mientras la joven se atrincheraba en el patio.

“Escuché los disparos y, cuando miramos por una ventana, vimos a los chicos corriendo por una finca que está atrás de la escuela”, relató una empleada de una escuela vecina al canal argentino TN.

La adolescente, según testigos, exigía la presencia de una profesora de matemáticas llamada Raquel Guiñazú. “No voy a negociar hasta que entre la profesora Raquel”, se le escuchó decir. Otros testigos, aseguraron que la menor increpó a voz en cuello: "¿Ahora tenés miedo?".

El origen del arma y el contexto de la adolescente

La adolescente, descrita por compañeros como “callada” y con “pocas amigas”, es hija de un comisario en actividad de la provincia de San Luis, a 90 kilómetros de La Paz.

Según el intendente de la localidad, Fernando Ubieta, la menor habría tomado la pistola reglamentaria de su padre para perpetrar el hecho.

“Los padres están destrozados y no comprenden lo que pasó. Es una niña más bien tímida, no conflictiva”, dijo Ubieta, quien es primo segundo del padre de la joven, en diálogo con al diario La Nación

Compañeros de la estudiante relataron a medios locales que en los últimos días se la había visto “angustiada e incluso llorando”.

Sin embargo, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, afirmó que “no hay registro de eso en la ficha escolar de la estudiante”, refiriéndose a rumores sobre posible acoso escolar. Las autoridades pidieron evitar especulaciones y respetar la privacidad de la menor.

La profesora Raquel Guiñazú, en el centro de la tensión

Raquel Guiñazú, de 56 años, es la profesora de matemáticas mencionada por la adolescente durante el incidente. Según una alumna entrevistada por Clarín, Guiñazú estaba dando clases en otro piso cuando ocurrieron los hechos y se mostró “muy asustada” al saber que la menor la buscaba.

“Por suerte, a nuestro curso no entró, pero por la ventana la veíamos pasar con el arma en la mano”, relató la estudiante.

Una madre de la escuela describió a Guiñazú como “excelente profesora” pero “estricta”, mientras que algunos alumnos señalaron que la adolescente tenía una mala relación con la docente, quien presuntamente la habría aplazado en un examen.

No obstante, las autoridades no han confirmado estas versiones.

Operativo policial, evacuación y reacciones oficiales

El operativo policial fue coordinado por la fiscal penal de menores Griselda Digier y contó con la intervención del GRIS, que llegó en helicóptero para negociar con la adolescente.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, destacó la llegada en helicóptero de los grupos especiales "y la negociadora Rocío Conti, quien logra en casi cuatro horas de trabajo intenso que la alumna entregue el arma”.

Los 200 alumnos y docentes fueron evacuados rápidamente, muchos de ellos corriendo por una finca de viñedos detrás del colegio. Algunos estudiantes fueron atendidos en el Hospital de La Paz por cuadros de nerviosismo y ataques de pánico.

Gustavo Pinto, director del hospital, confirmó que la mayoría fueron dados de alta tras ser retirados por sus padres.

El Ministerio de Seguridad, Justicia, Salud y Educación de Mendoza emitió un comunicado conjunto pidiendo a la ciudadanía y medios de comunicación no acercarse al lugar para garantizar la seguridad de la menor y el operativo.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. Cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves”, señaló García Zalazar.

La adolescente fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde recibe atención de psiquiatras y psicólogos especializados. Aunque no puede ser penalmente imputada por su edad, la Justicia de Menores evaluará medidas tutelares y de tratamiento tras recopilar testimonios de testigos, docentes y alumnos.