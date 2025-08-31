Gobernador de Buenos Aires califica a Milei de "payaso" y de configurar "estafa electoral"

Axel Kicillof, uno de los principales opositores a Milei, cuestionó al mandatario por los audios que revelarían una presunta trama de corrupción en el seno del Gobierno.

El gobernador de la provincia Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó al presidente de Argentina, Javier Milei, de "payaso", y aseguró que “configuró una estafa electoral”.

"Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso. Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias", afirmó Kicillof en una entrevista a Radio con Vos.

El gobernador aseguró que el mandatario "configuró una estafa electoral", aludiendo a los vínculos de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el subsecretario de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem (1989-1999), ambos nombrados en los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), investigados por la Justicia.

“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, aseguró, apuntando a que Milei está vinculado con figuras del pasado que, según Kicillof, constituyen lo más representativo de la “casta política”.



Kicillof contrastó su visión económica con la de Milei: “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor".



Por otro lado, el gobernador se mostró también optimista sobre las posibilidades de una victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo 7 de septiembre.

Presunta corrupción

El escándalo por presunta corrupción se desató el 20 de agosto pasado, cuando medios locales difundieron audios adjudicados a Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente.

En los audios se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable a Eduardo ‘Lule’ Menem y aluden a Karina Milei como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa Suizo Argentina.

El pasado miércoles, el presidente Javier Milei debió ser evacuado de una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras y objetos contra la camioneta en la que se trasladaba, en un acto de campaña de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Un acto encabezado por Karina Milei, en la provincia de Corrientes -que este domingo elegirá gobernador- terminó suspendido y con al menos tres detenidos tras golpes y forcejeos entre simpatizantes de La Libertad Avanza y opositores al Gobierno.