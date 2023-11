Elecciones en Argentina: Sergio Massa propone "crear dos nuevos millones de puestos de trabajo" si es presidente

El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina y actual ministro de Economía, Sergio Massa, propone, en el caso de convertirse en jefe de Estado el próximo 10 de diciembre, crear dos millones de puestos de trabajo.

"Me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y, por otro lado, esfuerzos puestos por empresarios y trabajadores", explicó Massa, quien habló de promover las exportaciones mediante incentivos a las empresas.

Massa debatió con el libertario Javier Milei en el último encuentro previo al balotaje del próximo 19 de noviembre, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El candidato opinó que busca "enterrar definitivamente la grieta" política que existe en el país, mientras que su contrincante, el libertario Javier Milei, pidió a la población que vote "sin miedo porque paraliza".

Asimismo, Sergio Massa repitió la idea de formar un "gobierno de unidad", con un programa de 10 políticas de Estado, y prometió a quienes no le votarán por convicción, "sino como un vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño", que trabajará "para que no sientan que tiraron su voto".

Debate presidencial

Durante el debate, ambos candidatos protagonizaron una serie de duras acusaciones durante el último debate preeelectoral con vistas al balotaje del 19 de noviembre.

"Si vos fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo", dijo el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) ante las repetidas acusaciones de "mentiroso" vertidas por el actual ministro de Economía hacia él, al tiempo que afirmó que la gente de Juntos por el Cambio (centroderecha) ayudará a su formación a la fiscalización de la votación "para que ustedes no nos roben".

Por su parte, el candidato de Unión por la Patria (peronismo) se mostró muy incisivo haciendo innumerables preguntas a su oponente, al que invitó a "ir juntos al juzgado este lunes" si disponía de alguna denuncia en su contra.

"Esto es el 10 de diciembre vos o yo. No vine a discutir a (los expresidentes Mauricio) Macri o Cristina (Fernández)", espetó Massa en alusión a la fecha en que comenzará el nuevo Gobierno resultante de estas elecciones.

(Con información de EFE)