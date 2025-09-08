Últimas Noticias
Gobernador de Buenos Aires señaló que el gobierno "va a tener que rectificar el rumbo" y pidió una reunión con Javier Milei

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Nicolas Aboaf / Gobernaci󮠰rovincia de Buenos Aires
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió la noche del domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, y que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que "en Argentina hay otro camino" tras la victoria en las elecciones provinciales en la capital argentina

Durante su discurso desde la ciudad de La Plata, envió mensajes a Javier Milei-quien reconoció la derrota de su partido La Libertad Avanza- y aseguró que los votantes le dieron al mandatario argentino "una orden". "No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá y goberná para el pueblo", dijo Kicillof.

"Las urnas le dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a la Constitución. A respetar la división de poderes, a respetar al país federal", continuó Kicillof sobre Milei, quien en su discurso, minutos antes, aceptó que el resultado fue una "clara derrota".

"Ganamos sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy y obligarnos a adoptar. Cuando uno tiene razón, no hace falta ni insultar, ni faltar el respeto, ni gritarle a nadie", añadió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego que el peronismo venciera por más de 13 puntos al partido de Javier Milei.

En esa línea, solicitó al mandatario argentina a mantener una reunión con él, porque, aseguró, es el gobernador de la provincia donde habita casi el 40 % de la población del país.

"Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje", zanjó Kicillof, para quien el Gobierno nacional "va a tener que rectificar el rumbo".

También consideró que Cristina Fernández, su mentora política, está "injustamente condenada".

Milei admite "clara derrota" en las elecciones de Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que su partido La Libertad Avanza (LLA) ha sufrido "una clara derrota" que "hay que aceptar", y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Milei reconoció el último domingo el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", afirmó.

El mandatario dijo que el resultado en Buenos Aires obliga a hacer una profunda autocrítica: "Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir".

