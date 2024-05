Javier Milei confirma en Madrid que el plan para cerrar el Banco Central de su país sigue en pie

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este viernes en Madrid que el plan de cerrar el Banco Central del país sudamericano, una de sus propuestas de campaña, "sigue en pie absolutamente".



Javier Milei, que llegó hoy a España en una visita de trabajo, realizó estas declaraciones en un acto organizado por el diario La Razón para la presentación de su libro "El camino del Libertario".



En su intervención, el presidente argentino reiteró su plan de cerrar el Banco Central y afirmó que el gobierno argentino anterior "utilizó" el Banco emisor como "mecanismo indirecto" para sus cuentas.



Javier Milei se encuentra desde hoy en Madrid en una visita de trabajo en la que se reunirá durante el fin de semana con empresarios españoles y participará en un acto de la ultraderecha europea auspiciado por el partido español Vox.



En su intervención Javier Milei recordó la herencia recibida del los anteriores gobiernos en el Banco Central donde, dijo, por cada peso de base monetaria había mas de tres de pasivos remunerados, "que era lo que generaba este tremendo déficit cuasifical de diez puntos del PBI (Producto Interior Bruto)".

Política de austeridad

Javier Milei reconoció que la política de su gobierno en estos meses ha sido de "mucha austeridad", con un ajuste de siete puntos de PIB, pero volvió a recordar los cuatro meses que Argentina lleva de superhábit finaciero.

"En menos de cinco meses hicimos un ajuste de cinco puntos del PBI y además empezamos a mudar la deuda del Banco Central hacia el Tesoro y estamos logrando encaminar la inflación con una política fiscal muy dura", señaló.

"Más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo se empieza a ver que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que demuestran que se está recuperando. Decían que era imposible hacer, pero era mentira", aclaró.

Pero "uno tiene que tener el coraje, y en eso el liberalismo es nuestro norte", subrayó Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante la presentación de su libro “El camino del libertario” este viernes en el Auditorio del diario 'La Razón', en Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo | Fuente: EFE

Denuncia contra Milei

El legislador Gabriel Solano, del izquierdista Partido Obrero, de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al presidente Javier Milei, y a la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con presuntos "fines privados" para hacer el viaje que el político libertario emprendió este jueves a España.

"Se trata a todas luces de un viaje privado realizado con bienes públicos y pagado con fondos públicos del Estado argentino. Tampoco el presidente argentino podrá reunirse con el titular de la monarquía española", remarcó la denuncia a la que tuvo acceso EFE.



En la presentación judicial se afirma que "no existe en la agenda oficial presidencial ningún viaje a España por parte de las personas denunciadas" y que "Argentina no mantiene comunicación con las autoridades de España".



Javier Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza y quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, partió este jueves en el avión presidencial rumbo a España, en la que es su primera visita oficial al país europeo, pese a que no tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI ni con autoridades del Gobierno, pero sí participará en la convención anual del partido ultraderechista Vox.



Solano aseguró a través de redes sociales que el coste total para el Estado del viaje de Javier Milei a España superará los 500.000 dólares (460.000 euros) y consideró que tanto el presidente como su hermana presuntamente incurrieron en los delitos de defraudación, fraude contra la Administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.



Por su parte, el Gobierno de Javier Milei respondió que el viaje del mandatario no tiene carácter "privado" y que los informes de gastos por viajes son "variables" y que no se pueden informar previo a que se realicen.

(Con información de EFE)