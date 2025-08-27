Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Javier Milei habla por primera vez sobre denuncias de corrupción en su contra: "Todo es mentira"

El presidente de Argentina y líder del partido político La Libertad Avanza, Javier Milei.
El presidente de Argentina y líder del partido político La Libertad Avanza, Javier Milei. | Fuente: Gabriel Luengas/Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Un escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacudió en los últimos días al Gobierno de Javier Milei, quien fue denunciado ante la Justicia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente argentino, Javier Milei, se pronunció este miércoles por primera vez sobre las denuncias por corrupción contra él y su hermana, Karina Milei, tras la filtración de audios incriminatorios del exfuncionario nacional y abogado del mandatario, Diego Spagnuolo, sobre quien afirmó que "todo lo que dice es mentira" y prometió que lo probarán ante la Justicia.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, señaló Milei a la prensa durante un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en alusión a las grabaciones en las que se escucha a Spagnuolo describir un esquema de sobornos con conocimiento del presidente.

En los audios se detalla un esquema de coimas en la compra estatal de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -conducida por Spagnuolo hasta su despido tras la difusión de los grabaciones- que tendría como principal responsable al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem.

En los audios también se alude a Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.

La respuesta de Milei se produjo tras una semana de silencio sobre la denuncia, que sí fue abordada y desmentida en los últimos días por Menem, la empresa apuntada y otros funcionarios del Gobierno.

La declaración del mandatario se produjo minutos antes de ser agredido por manifestantes opositores que acudieron al acto electoral de este miércoles en Lomas de Zamora y le arrojaron piedras y otros objetos, desencadenando enfrentamientos y la evacuación del presidente y su hermana.

En paralelo, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, denunció este miércoles ante la Cámara de Diputados que la acusación contra Milei se trata de una "operación política" en la antesala de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo.

Los audios de Spagnuolo motivaron una denuncia penal ante la Justicia por parte del abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que ordenó más de una decena de allanamientos, que comenzaron a llevarse a cabo en los últimos días.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Javier Milei Argentina

Más sobre Argentina

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA