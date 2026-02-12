Senado argentino avala la reforma laboral de Milei: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

Personas participan en una manifestación este miércoles, en la Plaza del Congreso en Buenos Aires (Argentina) | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

La Administración ha priorizado las reformas laborales radicales en su esfuerzo por atraer inversión y reactivar el crecimiento, pero han generado un enfrentamiento con los poderosos sindicatos, en un país con una larga historia de lucha obrera.

¿Qué cambios propone la reforma laboral y qué señalan sus opositores?

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma se centra en el sistema de despido en Argentina, ya que retiraría las sólidas protecciones que el país ha ofrecido durante décadas contra el despido injustificado, lo que hasta ahora ha permitido a los tribunales otorgar indemnizaciones sustanciales tras demandas por despido improcedente.

El proyecto de ley ampliaría los periodos de prueba durante los cuales las empresas pueden prescindir de nuevos empleados que consideren improductivos, debilitaría a los sindicatos nacionales al permitir la negociación colectiva a nivel de empresa y reduciría las causales de despido improcedente.

Los opositores de la medida destacan, además, que la reforma incluye un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, incremento de las jornadas laborales.

También, señalan, apunta contra la larga historia de lucha obrera del país, ya que limita los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.

En definitiva, el proyecto de ley ha generado una férrea oposición por parte de los sindicatos y sus aliados peronistas, quienes argumentan que revertiría las medidas que protegen a los trabajadores de los abusos y de las notoriamente frecuentes crisis económicas del país.

“Si las indemnizaciones por despido, las horas extras y las vacaciones —en otras palabras, todas las protecciones que los trabajadores han adquirido con el tiempo— están en juego, no mejorará la situación para nadie”, declaró Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y el funcionario electo más poderoso de la oposición peronista.

¿Qué destacan quienes defienden la reforma laboral argentina?

Quienes apoyan la reforma de la ley laboral de Milei afirman que las elevadas indemnizaciones por despido y los impuestos hacen casi imposible el despido de empleados, lo que limita la productividad y desalienta a las empresas a buscar empleo formal.

Casi la mitad de los argentinos, trabaja “en negro”. Es decir, en empleo informal o no declarado y señalan que el crecimiento del empleo en el sector privado se ha estancado durante 14 años.

“Con la modernización del sistema laboral, más personas tendrán acceso al empleo formal y legal (...) Estamos reconstruyendo Argentina desde cero, empezando por el empleo”, declaró el partido La Libertad Avanza de Milei en un comunicado al inicio del debate.

De aprobarse de forma definitiva, se marcaría un paso importante en la reforma económica de Javier Milei. Una derrota debilitaría su agenda y pondría de manifiesto los límites que enfrenta su Gobierno minoritario.

Los analistas esperan que la legislación propuesta avance si el Gobierno acepta los cambios propuestos por los legisladores moderados de la oposición.