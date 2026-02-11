Primer ministro de Canadá se dice "devastado" por el tiroteo en Tumbler Ridge y da sus condolencias a los afectados

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo de este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, que ha dejado al menos diez personas muertas, y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.

Tumbler Ridge es una población de menos de 3 000 habitantes, lo que implica que el tiroteo tiene un fuerte impacto en la pequeña comunidad a la espera de que se revelen las identidades de las víctimas.

"Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión", recordó Carney.

Reacción local

En tanto, el premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque como una "tragedia inimaginable", expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.

Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que "nuestros corazones están en Tumbler Ridge" con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático.

Además, Eby señaló que planea visitar Tumbler Ridge "lo más pronto posible" para reunirse con las familias, amigos y residentes afectados, y para ver de primera mano la situación y coordinar el apoyo necesario tras el tiroteo que dejó múltiples muertos y heridos en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores

Las autoridades omitieron dar detalles sobre la identidad o edades de las personas fallecidas en el tiroteo por el momento, pero no descartan estudiantes y miembros del profesorado entre los muertos.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos, de acuerdo con los reportes iniciales de las fuerzas de seguridad, que se habría suicidado.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, allí también estaba el presunto atacante, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1 150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.