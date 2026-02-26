Últimas Noticias
Con lluvia y mucho romance, Alejandro Sanz enamoró Lima en un emblemático concierto [CRÓNICA]

Alejandro Sanz enamoró Lima en plena lluvia en su primer concierto en el estadio nacional.
Alejandro Sanz enamoró Lima en plena lluvia en su primer concierto en el estadio nacional. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Banderas peruanas, dedicatorias de amor y un gran ambiente hicieron que el primer concierto de Alejandro Sanz sea un verdadero deleite para sus fans en el Estadio Nacional.

Amiga mía, un clásico de la balada romántica de Alejandro Sanz
Amiga mía, un clásico de la balada romántica de Alejandro Sanz. | Fuente: RPP

Ni la intensa lluvia en Lima evitó que Alejandro Sanz pueda demostrar, una vez más, su vigencia y talento para cautivar a grandes masas con sus frases de amor, sus palabras versadas y su característico sentido del humor que lo identifica como uno de los grandes intérpretes de la balada romántica y pop latino.

“¡Perú!”, gritó Sanz antes de empezar a tocar su emblemático tema Desde cuándo, junto con el grito de más de 30 mil personas en el Estadio Nacional que esperaban con ansias poder disfrutar de la música del español tras casi tres años de su última visita.

Grupo de amigos, familiares y muchas parejas pudieron escuchar al intérprete y compositor, quien se vio respaldado por una gran banda con la inclusión de la percusionista peruana Gisella Giurfa, quien fue alabada por Sanz en varios momentos del concierto.

Para seguir con el show, Alejandro Sanz se animó a cantar Sin bandera poniendo el sonido de trompetas en el escenario. Eso no es todo, El icónico cantante apareció con una bandera peruana sorprendiendo a los presentes. “Los amo, Perú. ¡Viva el Perú!”, exclamó.

Bésame, uno de sus recientes éxitos a dúo con Shakira, también fue llevado al estrado del concierto de Sanz en Lima siendo apoyado por una de sus coristas, quien entonó la estrofa interpretada originalmente por la colombiana y mejor amiga de Alejandro.

Gisella Giurfa, la percusionista peruana en la gira de Alejandro Sanz.
Gisella Giurfa, la percusionista peruana en la gira de Alejandro Sanz. | Fuente: RPP

El romance más presente que nunca con Mi soledad y yo y Amiga mía

Unos minutos bastaron para que Alejandro Sanz ponga a sus fanáticos a cantar en coro coordinado su clásica balada A la primera persona.

Luciendo un pantalón de vestir y polo negro por el arduo bochorno limeño, el cantautor no dudó en seguir con su show para cantar Mi soledad y yo haciendo que los miles de presentes lo acompañen con la letra y la estrofa hasta el último verso.

El espectáculo continuó con Alejandro Sanz sosteniendo su guitarra acústica para cantar El vino de tu boca y luego su movida canción Quisiera ser, acompañado de un coro muy talentoso y una banda que no dejaba de lucirse al compás de la música que brotaba del artista.

Otro momento memorable fue la interpretación de Amiga mía, el clásico tema de Alejandro Sanz que todavía hace vibrar a miles. Sentado y con una sorprendente concentración, el madrileño ‘enamoró’ a todos los presentes, quienes mojados por la lluvia se entusiasmaban olvidando el agua en sus ropas con estas canciones.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional con su tema Cuando nadie me ve
Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional con su tema Cuando nadie me ve. | Fuente: RPP

Alejandro Sanz alabó a la percusionista peruana Gisella Giurfa

Alejandro Sanz mostró su sencillez al alabar públicamente a la peruana Gisella Giurfa, quien es la percusionista de su banda. Tomando de la mano y dándolo un cariñoso abrazo, el español mostró su admiración por el trabajo de Giurfa.

“Hay personas especiales en los conciertos (…) Está su familia aquí. Cumplió años hace unos días. Está en su ciudad, su país. Yo quiero que le den un abrazo enorme para que se sienta en casa (…) Gisela es una peruana que lleva la música peruana donde vayamos”, expresó Sanz.

En seguida, el público dio varios aplausos a la artista. “Sus papás están por aquí. Ellos deben sentirse orgullosos”, sostuvo el cantautor, quien dejó ver su generosidad y reconocimiento al trabajo de Gisella Giurfa.

Alejandro Sanz se animó a corear sus temas con el público peruano.
Alejandro Sanz se animó a corear sus temas con el público peruano. | Fuente: RPP

De Cuando nadie me ve hasta terminar el show con Corazón partío

Alejandro Sanz no dejaba de expresar palabras de cariño para Lima. El español recordó las varias veces que vino a la capital peruana y como el público lo recibió con cariño. “¡Lima es mi ciudad! Amo a su gente”, sostuvo mientras el grito de emoción se escuchaba.

Es así como para seguir con el show, Sanz cantó Cuando nadie me ve haciendo que el público siga las estrofas y el ritmo de la banda que ya destacaba con un gran performance en el escenario acompañado de la voz del español.

El alma al aire, No es lo mismo y Aquello que me diste siguieron el ya emblemático show de Sanz. ¿Y si fuera ella?, ¿Lo ves? Y, para amenizar un poco el ambiente con sabor y ritmo, interpretó su tema Las guapas, pidiendo a las mujeres que bailen y disfruten la letra. Para concluir, no pudo ser otra canción que Corazón partío, el clásico de clásicos de Alejandro Sanz, quien está más activo que nunca en la música, mostrando un gran cariño por el Perú.

Alejandro Sanz despide su concierto en Lima con su tema Corazón partio
Alejandro Sanz despide su concierto en Lima con su tema Corazón partio. | Fuente: RPP
