Con lluvia y mucho romance, Alejandro Sanz enamoró Lima en un emblemático concierto [CRÓNICA]

Amiga mía, un clásico de la balada romántica de Alejandro Sanz. | Fuente: RPP

Ni la intensa lluvia en Lima evitó que Alejandro Sanz pueda demostrar, una vez más, su vigencia y talento para cautivar a grandes masas con sus frases de amor, sus palabras versadas y su característico sentido del humor que lo identifica como uno de los grandes intérpretes de la balada romántica y pop latino.

“¡Perú!”, gritó Sanz antes de empezar a tocar su emblemático tema Desde cuándo, junto con el grito de más de 30 mil personas en el Estadio Nacional que esperaban con ansias poder disfrutar de la música del español tras casi tres años de su última visita.

Grupo de amigos, familiares y muchas parejas pudieron escuchar al intérprete y compositor, quien se vio respaldado por una gran banda con la inclusión de la percusionista peruana Gisella Giurfa, quien fue alabada por Sanz en varios momentos del concierto.

Para seguir con el show, Alejandro Sanz se animó a cantar Sin bandera poniendo el sonido de trompetas en el escenario. Eso no es todo, El icónico cantante apareció con una bandera peruana sorprendiendo a los presentes. “Los amo, Perú. ¡Viva el Perú!”, exclamó.

Bésame, uno de sus recientes éxitos a dúo con Shakira, también fue llevado al estrado del concierto de Sanz en Lima siendo apoyado por una de sus coristas, quien entonó la estrofa interpretada originalmente por la colombiana y mejor amiga de Alejandro.