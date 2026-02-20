Argentina: la Cámara Baja aprueba la reforma laboral de Javier Milei, previo a votación final en el Senado

Con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, la polémica reforma laboral de Argentina recibió el respaldo de la Cámara de Diputados y ahora regresa al Senado para una votación final.

Su aprobación en la Cámara Baja llegó tras la eliminación del controvertido artículo 44, que reducía las prestaciones por enfermedad para los empleados.

Ese punto del proyecto fue retirado en medio de la presión, incluso del partido oficialista Libertad Avanza, y buscaba reducir el salario de un empleado enfermo por causas ajenas al trabajo del 100% al 75 % o el 50%, según cada caso.

La legislación enfrenta su último obstáculo en el Senado la próxima semana, antes de que la Administración de Javier de Milei pueda celebrar el logro de un hito que casi ningún otro gobierno argentino puede atribuirse.

En el año 2000, el entonces presidente Fernando de la Rúa aprobó una reforma similar, pero posteriormente fue revocada y enfrentó un proceso judicial por cargos de soborno a senadores para que aprobaran el proyecto de ley.

Sin embargo, el proyecto mantiene la propuesta de grandes cambios en el sistema laboral que causan el tajante rechazo de los sindicatos.

Mientras los legisladores debatían la reforma, el país vivía una jornada de huelga, por lo que las líneas de autobús y el metro se paralizaron.

Además, las fábricas detuvieron la producción, los bancos cerraron, las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos y los hospitales públicos pospusieron todas las cirugías, salvo las de emergencia. La basura sin recoger cubría las calles y las zonas comerciales. Una marcha hacia el Congreso de sindicatos radicales de izquierda se tornó violenta brevemente cuando la policía disparó cañones de agua contra los manifestantes que lanzaban piedras y botellas.