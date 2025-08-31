Últimas Noticias
Un terremoto de magnitud 6 deja al menos unos 600 muertos en el este de Afganistán

Afganistán: Un terremoto de magnitud 6 deja al menos unos 600 muertos en el este del país
Afganistán: Un terremoto de magnitud 6 deja al menos unos 600 muertos en el este del país | Fuente: EFE/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al menos 600 personas murieron y unas 2 000 resultaron heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas", declaró a EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2. 

