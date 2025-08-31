Últimas Noticias
Ministro de Defensa venezolano advierte a Trump que lucharán si Estados Unidos "pone un pie" en su territorio

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, NicolásMaduro (d), junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en Caracas (Venezuela).
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, NicolásMaduro (d), junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en Caracas (Venezuela). | Fuente: EFE | Fotógrafo: PALACIO DE MIRAFLORES
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Vladimir Padrino, funcionario del régimen de Maduro, acusó al país norteamericano de querer "apoderarse del mar Caribe" e insistió en que Venezuela se prepara para "responder ante cualquier circunstancia".

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que su país se prepara para luchar si Estados Unidos, que plantea desplegar buques cerca de la nación suramericana bajo el argumento de combatir el narcotráfico, se atreve a "poner un pie" en su territorio. 

"Le digo yo a los imperialistas del norte (que) nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar, vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela", dijo en un balance de las acciones militares, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sigue "patrullando" los espacios marítimos y aéreos de la nación.

Padrino acusó a EE.UU. de querer "apoderarse del mar Caribe" e insistió en que Venezuela se prepara para "responder ante cualquier circunstancia". En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar el "respeto a la soberanía de los pueblos".

El titular de Defensa señaló que los estadounidenses aplican un "asedio contra la patria" a través de las que llamó "sanciones groseras y vulgares" y de una "persecución comercial".

Las fuerzas militares venezolanas

Padrino indicó que hay 10 380 efectivos desplegados en todo el territorio "cumpliendo distintas misiones", a los que se sumaron en los últimos días unos 15 000 funcionarios de la FANB y "milicianos combatientes" en los estados Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia.

Además señaló que, en lo que va de año, han sido incautados 55 818 kilos de drogas, así como 160 armas largas, 134.000 cartuchos, 110 embarcaciones y 248.000 litros de combustible.

Además, han sido destruidos 21 campamentos clandestinos en la zona fronteriza con Colombia, siete astilleros, 401 aeronaves "asociadas todas al narcotráfico" y 94 pistas clandestinas.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, exhortó este sábado a EE.UU. a alejarse del territorio y de las costas venezolanas y a ocuparse de los "terribles problemas" que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo Gobierno el chavismo acusa de desplegar "buques de guerra" en el Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
