¿Fin de la guerra psicológica? Corea del Norte retira altavoces en la frontera tras una medida similar por parte de Seúl

Las fuerzas surcoreanas desmantelaron sus altavoces en la frontera a inicios de esta semana.
Las fuerzas surcoreanas desmantelaron sus altavoces en la frontera a inicios de esta semana.
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Los altavoces formaban parte de una larga tradición de guerra psicológica en la Península de Corea: fueron empleados durante décadas para emitir noticias, mensajes críticos y hasta música popular de un lado a otro de la frontera.

Corea del Norte comenzó este sábado a desmantelar los altavoces instalados a lo largo de la frontera para sus campañas de propaganda sonora contra Corea del Sur, después de que Seúl procediera a tomar la misma medida.

El Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) del Sur anunció que detectó esta actividad en algunas zonas de la línea del frente, y agregó que aún es necesario verificar si la retirada se llevará a cabo en todas las áreas fronterizas.

La medida por parte del Norte llega después de que a principios de esta semana Corea del Sur completara el desmantelamiento de sus altavoces antipropaganda contra Pyongyang a lo largo de la fuertemente fortificada frontera.

El Ejército surcoreano procedió a retirar sus altavoces de la Zona Desmilitarizada (DMZ) en un nuevo gesto de Seúl para reducir las tensiones intercoreanas.

El Ministerio de Defensa surcoreano indicó que se trata de una acción concreta para contribuir al alivio de las tensiones entre las dos Coreas "en un marco que no afecta la postura de preparación militar".

La Administración surcoreana de Lee Jae-myung ya había ordenado en junio suspender las emisiones de estos dispositivos, como primer gesto de distensión a pocos días de asumir el cargo. Las transmisiones habían sido reanudadas el año pasado, durante el Gobierno de Yoon Suk-yeol, en respuesta al envío de globos con basura desde el Norte.

Guerra psicológica

Los altavoces forman parte de una larga tradición de guerra psicológica en la península y han sido empleados durante décadas para emitir noticias, mensajes críticos contra el régimen norcoreano y música popular hacia el otro lado de la frontera.

El desmantelamiento de los altavoces forma parte de una serie de gestos unilaterales durante la Administración de Lee Jae-myung para rebajar la tensión con Pyongyang.

Aunque Pyongyang también apagó en junio sus propios altavoces de propaganda en aparente respuesta a la acción de la nueva Administración surcoreana, el régimen de Kim Jong-un sigue rechazando la apertura.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, dijo la semana pasada que Corea del Sur sigue siendo el enemigo y que Pyongyang no tiene intención de diálogo intercoreano, al rechazar por completo los objetivos de desnuclearización propuestos por Seúl y Washington. 

Corea del Sur Corea del Norte Kim Jong-un

