Ejército de Corea del Sur rescata a norcoreano que desertó nadando con flotadores improvisados más de 10 horas

Esta es la segunda deserción conocida desde la llegada al poder del presidente Lee Jae-myung en junio.
Agencia EFE

En Corea del Sur los desertores norcoreanos tienen derecho a recibir apoyo del Gobierno para reasentarse. La Constitución del país asiático reconoce toda la península coreana como su territorio y a todos los coreanos como sus ciudadanos.

El Ejército de Corea del Sur informó que rescató a un norcoreano la semana pasada tras una operación de más de 10 horas, después de que cruzara el estuario del río Han con bloques de poliestireno atados como flotadores.

"Nuestro Ejército aseguró la custodia de un norcoreano en la zona neutral del río Han durante la madrugada del jueves 31 de julio y lo transfirió a las autoridades competentes", explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El hombre fue detectado por equipos de vigilancia la noche del 30 de julio en el lado norte de la línea media del área neutral del estuario. Fue seguido durante más de 10 horas y rescatado en la madrugada del día siguiente por una patrulla costera en el lado sur.

El individuo agitó las manos en señal de ayuda y, al ser abordado, confirmó su intención de desertar, dijo el Estado Mayor Conjunto surcoreano, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El hombre nadaba con ayuda de bloques de poliestireno atados al cuerpo, según el diario local Dong-A Ilbo.

El caso tuvo lugar frente a la isla surcoreana de Gyodong, en Incheon, en el extremo noroccidental del país, cerca de la provincia norcoreana de Hwanghae del Sur.

La zona ha sido usada en el pasado por otros desertores. En 2013, un norcoreano llegó a la isla y llamó a la puerta de una vivienda local. En 2023, otro logró cruzar caminando aprovechando la marea baja, según el diario.

Esta es la segunda deserción conocida desde la llegada al poder del presidente Lee Jae-myung en junio. La anterior se produjo el 3 de julio, cuando un hombre norcoreano cruzó la Línea de Demarcación Militar en la zona centro-occidental de la frontera intercoreana.

En Corea del Sur los desertores norcoreanos tienen derecho a recibir apoyo del Gobierno para reasentarse. La Constitución del país asiático reconoce toda la península coreana como su territorio y a todos los coreanos como sus ciudadanos. 

Corea del Sur Corea del Norte

