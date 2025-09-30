Terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas, en el Sudeste Asiático

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas, minutos antes de las 10:00 p.m. (hora local) de este martes, 30 de septiembre, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del fuerte sismo se ubicó en la provincia de Bohol, en las Bisayas Centrales, a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Filipinas, en el Sudeste Asiático, ha sido golpeada recientemente por el tifón Bualoi, que ha dejado al menos 14 muertos a su paso por el país.



La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto en Filipinas no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral.