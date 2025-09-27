Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Tumbes esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a la 1:59 p.m.- se ubicó a 61 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia Contralmirante Villar; a una profundidad de 81 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0652

Fecha y Hora Local: 27/09/2025 13:59:47

Magnitud: 4.0

Profundidad: 81km

Latitud: -4.11

Longitud: -80.33

Referencia: 61 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 27, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.