Un sismo de magnitud 5.2 remeció la región Tacna esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a la 1:11 p.m.- se ubicó en territorio chileno, a 181 kilómetros al sur de Tacna, a una profundidad de 121 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la ciudad de Tacna.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



Este es el segundo sismo sentido en el país en lo que va del día, luego del temblor de magnitud 4.2 registrado esta madrugada en la región Arequipa.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0644

Fecha y Hora Local: 25/09/2025 13:11:44

Magnitud: 5.2

Profundidad: 121km

Latitud: -19.58

Longitud: -69.78

Intensidad: III Tacna

Referencia: 181 km al S de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.