Alarma en el Pacífico: fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció Indonesia

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú monitoreó el fuerte sismo y emitió un informe sobre la posibilidad de un tsunami en nuestro litoral.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alarma en el Pacífico. Un fuerte sismo de magnitud 6.5 remeció Indonesia este jueves, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del temblor -sentido a las 2:48 p.m. (hora local)- se ubicó en la región indonesia de Papúa, a 35 kilómetros de profundidad.

Según la agencia EFE, las autoridades indonesias no han emitido una alerta de tsunami ni han reportado daños por el fuerte remezón.

Cabe mencionar que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú monitoreó el fuerte sismo en Indonesia. En un comunicado, descartó un tsunami en nuestro litoral tras el terremoto.



#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

16-10-25 00:48:57

Magnitud: 6.7 Mw

Referencia: 199 km W of Abepura, Indonesia

Profundidad: 70.10 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/yi6m6kgUMQ — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 16, 2025

Indonesia, país altamente sísmico

Indonesia se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7 000 temblores, la mayoría de magnitud moderada.

Cabe mencionar que Jayapura, la mayor ciudad de la región indonesia de Papúa con 374 000 habitantes, se encuentra unos 202 kilómetros al este del epicentro del sismo, de acuerdo con la agencia EFE.

