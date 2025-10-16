Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Lima en las últimas horas, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido anoche, a las 11:56 p.m.- se ubicó en el mar, a 33 kilómetros al sur de Mala; a una profundidad de 56 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Mala.

Este es el segundo sismo sentido en Lima en menos de 24 horas, luego del temblor de magnitud 3.5 sentido la mañana del miércoles.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0689

Fecha y Hora Local: 15/10/2025 23:56:28

Magnitud: 3.7

Profundidad: 56km

Latitud: -12.95

Longitud: -76.69

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 33 km al S de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 16, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.