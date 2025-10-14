Tercer Simulacro Nacional Multipeligro se desarrolló a nivel nacional

Este ejercicio organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se realizó de manera simultánea en todas las regiones del país, incluyendo Lima Metropolitano y el Callao.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A las 8:00 de la noche inició el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025, ejercicio organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con el fin de fortalecer la preparación y respuesta de la población ante posibles desastres naturales, como sismos, tsunamis, deslizamientos o incendios.

El simulacro se desarrolló de manera simultánea en todas las regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana y el Callao, donde las sirenas de bomberos y ambulancias marcaron el inicio del ejercicio.

En esta oportunidad, el escenario simulado fue un sismo de magnitud 8.8 con epicentro en el mar en regiones de la costa, seguido de un posible tsunami en la zona costera.

Un total de 18 departamentos participarán bajo el escenario de sismo y peligros asociados (tsunami, incendios, derrumbes, aludes o deslizamientos): Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.

En tanto, 7 departamentos lo harán frente a lluvias intensas y peligros asociados (inundaciones, huaicos, entre otros): Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco.

Participación de autoridades

Autoridades locales, regionales y nacionales participan activamente junto a brigadistas, personal de salud, policías, bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes pusieron a prueba sus protocolos de evacuación y atención de emergencias.

De acuerdo con el Indeci, el ejercicio permite evaluar la capacidad de respuesta y comunicación entre las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), así como promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, quienes practicaron rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

El Perú es un país altamente sísmico, por lo que resulta fundamental realizar estos ensayos periódicos para salvar vidas ante emergencias reales.

Indeci recomienda a la población mantener actualizados sus planes familiares de emergencia y contar con una mochila de emergencia con alimentos, agua y artículos de primeros auxilios.

Con este tercer simulacro, el Indeci cierra su calendario anual de ejercicios preventivos, reforzando el compromiso del Estado y la ciudadanía con la gestión del riesgo de desastres.