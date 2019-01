Rodrigo Duterte anuncia que Filipinas no comprará más equipamiento militar a Estados Unidos

Los aviones estadounidenses vuelan por los cielos de Asia. | Fuente: Foto: AFP

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que su gobierno no comprará más armamento a Estados Unidos después de que la administración de Donald Trump amenazara con imponer sanciones a los países que compren equipamiento militar ruso, informó una fuente oficial.



"No aceptaré comprar (de EE.UU.). No es bueno para los filipinos que les digan qué hacer. No estoy enfadado con ellos, pero fueron los primeros en darme y me criticaron fuertemente por mi guerra contra las drogas", afirmó el mandatario filipino en un acto con soldados en la provincia de Bulacan.



Duterte señaló que sustituirá el armamento de Estados Unidos, tradicional aliado político y militar, con equipamiento no solo de Rusia, sino también de Corea del Sur e Israel, países que visitó en 2018, según la transcripción de su discurso divulgada por la oficina de la Presidencia.



Un acuerdo militar entre Filipinas y Estados Unidos negociado el año pasado está bloqueado en el Congreso estadounidense después de que varios senadores se negaran a apoyarlo debido a las violaciones de derechos humanos en el marco de la campaña antinarcóticos impulsada por Duterte, que se ha cobrado la vida de miles de personas.



El presidente lamentó que Estados Unidos imponga un embargo militar a los países que compren armamento de Rusia y que a ese país también le molesten las relaciones militares con China, el principal rival económico y geopolítico de Washington en el Pacífico.



"Si compras armas de China o Rusia, se te sancionará debido al embargo de armas. Al no poder comerciar con EE.UU., es como si te arrinconaran en una esquina. Por eso, he dejado claro que en esas circunstancias no compraré armas de EE.UU.", subrayó Duterte.



EFE