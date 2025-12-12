Tensión en Asia: Tailandia refuerza la seguridad fronteriza tras intensificarse los enfrentamientos con Camboya

La población civil vive la peor parte del conflicto entre Tailandia y Camboya, ya que no solo sufre pérdidas personales sino también debe huir de sus hogares a medida que los enfrentamientos se avivan con un intenso intercambio de fuego a lo largo de la frontera.
Las autoridades tailandesas han reforzado la seguridad fronteriza en el distrito de Chanthopphet, provincia de Buriram, tras intensificarse los enfrentamientos con Camboya desde el 7 de diciembre.
El jefe del distrito de Chanthopphet, Teerasak Boontuang, declaró el jueves que la mayoría de los residentes de la región ya habían sido evacuados y que las autoridades de Buriram habían hecho preparativos previos para recibirlos y alojarlos.
Sin embargo, algunos funcionarios gubernamentales aún permanecen estacionados en el distrito.
En una zona agrícola a unos 13 kilómetros de la frontera, funcionarios encontraron un cráter de bomba y metralla.
Teerasak Boontuang declaró que los daños fueron causados por disparos entre fuerzas tailandesas y camboyanas el miércoles.