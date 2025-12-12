Tensión en Asia: Tailandia refuerza la seguridad fronteriza tras intensificarse los enfrentamientos con Camboya

Las autoridades tailandesas han reforzado la seguridad fronteriza en el distrito de Chanthopphet, provincia de Buriram, tras intensificarse los enfrentamientos con Camboya desde el 7 de diciembre.

El jefe del distrito de Chanthopphet, Teerasak Boontuang, declaró el jueves que la mayoría de los residentes de la región ya habían sido evacuados y que las autoridades de Buriram habían hecho preparativos previos para recibirlos y alojarlos.

Sin embargo, algunos funcionarios gubernamentales aún permanecen estacionados en el distrito.

En una zona agrícola a unos 13 kilómetros de la frontera, funcionarios encontraron un cráter de bomba y metralla.

Teerasak Boontuang declaró que los daños fueron causados por disparos entre fuerzas tailandesas y camboyanas el miércoles.

