Terremoto en Filipinas: la fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima se derrumbó debido al fuerte sismo [VIDEO]

Terremoto sacudió el centro de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas, a las 9:59 p.m. (hora local) de este martes, 30 de septiembre, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del fuerte sismo se ubicó cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) -que situó en 6.7 la magnitud del terremoto- informó sobre una serie de réplicas de magnitudes entre 3.8 y 5.1.

La Phivolcs exhortó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que “se mantengan alejados de la playa y no vayan a la costa”.

“Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior”, señaló la agencia, según reportó la agencia EFE.

Cabe mencionar que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto en Filipinas no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral.