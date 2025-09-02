Corea del Norte mandará a otros 6 000 soldados a Ucrania, aseguró Seúl

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano afirmó este martes que Corea del Norte prevé enviar otros 6 000 soldados a la guerra contra Ucrania, un anuncio que coincide con la llegada del mandatario norcoreano Kim Jong-un a Pekín para asistir a un desfile militar donde se espera que se reúna con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

De los 6 000 militares, unos mil ya habrían llegado a Rusia, afirmaron Park Sun-won, del gobernante Partido Democrático (PD), y Lee Song-kweun, del opositor Partido del Poder Popular (PPP), tras ser informados por el NIS durante una reunión a puerta cerrada de la comisión parlamentaria de Inteligencia.

La cifra avanzada por el NIS coincide con la adelantada el pasado junio por el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, que habló de 5 000 operarios militares de construcción y 1 000 zapadores para desminar la región de Kursk.

De acuerdo con estimaciones del Ejército surcoreano, Corea del Norte envió en octubre de 2024 una primera tanda de más de 10 000 soldados, mientras que entre enero y febrero de este año se desplegó otra de unos 3 000, por lo que el contingente actual sería la tercera tanda.

Las cifras previas del NIS, publicadas en abril, son un poco superiores. La inteligencia surcoreana dijo que Pyongyang desplegó unos 15 000 efectivos en Rusia, con cerca de 4 700 bajas, incluidas aproximadamente 600 muertes, aunque este martes revisó al alza las muertes a unos 2 000.



La posibilidad de nuevos envíos también había sido adelantada en julio por el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, durante una visita a Pyongyang, cuando aseguró que no descartaba un incremento de tropas norcoreanas en Ucrania.

Ese mismo mes, fuentes anónimas ucranianas citadas por la cadena estadounidense CNN afirmaron que Pyongyang planeaba contribuir con entre 25.000 y 30.000 soldados adicionales en los próximos meses.

Una muy probable cumbre Kim-Putin

El NIS también dijo que es muy probable que Kim y Putin celebren una cumbre bilateral en Pekín al margen del desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial; aunque añadió que una cumbre trilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, es poco probable.

El Kremlin dijo recientemente que estaban estudiando la posibilidad de tal encuentro, mientras que hay expectativas de que el líder norcoreano busque capitalizar el sacrificio de sus tropas para obtener réditos diplomáticos y económicos.

