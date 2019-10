El encuentro no va bien en lo deportivo, pero la goleada (termina con 6-2 a favor del otro combinado) no afecta el ánimo de Chi, que se pasa el partido en el banquillo, grabándose para su canal de Youtube y felicitándose por haber burlado a la Policía. No siempre es así: Do The Dang, de 51 años, cuenta que en algunas ocasiones el partido ha tenido que ser suspendido por la irrupción de las fuerzas de seguridad, que buscan resquicios legales para prohibir el juego.