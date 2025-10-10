Fuerte sismo en Chile generó alerta de tsunami en la zona antártica

A raíz del sismo, las autoridades chilenas declararon el estado de preocupación para la comuna de Cabo de Hornos, en el antártico chileno.

Un sismo de magnitud 7.8 se registró esta tarde en Base Frei, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Eduardo Frei Montalva, en el denominado Paso Drake que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

Hora Local: 2025/10/10 17:29:22, mag: 7.8, Lat: -60.2, Lon: -61.6, Prof: 10.0, Loc : 262.71 km al NO de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 10, 2025

La entidad chilena detalló que el temblor ocurrió al promediar las 5:29 p.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

A raíz del sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) declaró el estado de preocupación para la comuna de Cabo de Hornos, en el antártico chileno.

¿Cuál ha sido el terremoto más grande de la historia de Chile?

El terremoto más fuerte en Chile ocurrió en la ciudad de Valdivia el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter y una duración aproximada de 10 minutos.

El movimiento tuvo lugar en el punto de convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, dando lugar al terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad.

Se estima que hubo un rango de 1600 a 2000 fallecidos producto de este megaterremoto, 2 millones de damnificados y considerables daños materiales.

Además, la ciudad de Valdivia sufrió un hundimiento de 4 metros bajo el nivel del mar, removiendo casas, dañando calles y modificando el territorio.