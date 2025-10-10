Terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de Filipinas

El epicentro del fuerte sismo se ubicó a 20 kilómetros al este de la localidad de Santiago. Las autoridades filipinas han reportado al menos dos fallecidos tras el terremoto.

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sur de Filipinas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del fuerte sismo -sentido a las 9:40 a.m. (hora local)- se ubicó a 20 kilómetros al este de la localidad de Santiago, a una profundidad de 58 kilómetros.

El terremoto llevó a la población a emitir una alerta de tsunami, la que fue levantada poco después.



Noticia en desarrollo...