Terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de Filipinas

El terremoto se registró a las 9:40 a.m. (hora local).
El terremoto se registró a las 9:40 a.m. (hora local). | Fuente: USGS
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del fuerte sismo se ubicó a 20 kilómetros al este de la localidad de Santiago. Las autoridades filipinas han reportado al menos dos fallecidos tras el terremoto.

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sur de Filipinas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del fuerte sismo -sentido a las 9:40 a.m. (hora local)- se ubicó a 20 kilómetros al este de la localidad de Santiago, a una profundidad de 58 kilómetros.

El terremoto llevó a la población a emitir una alerta de tsunami, la que fue levantada poco después. 

Noticia en desarrollo...

Sismo Terremoto Filipinas

