Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Ayacucho esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:36 a.m.- se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Colta, en la provincia Páucar del Sara Sara; a una profundidad de 107 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0553

Fecha y Hora Local: 22/08/2025 04:36:12

Magnitud: 4.0

Profundidad: 107km

Latitud: -15.15

Longitud: -73.49

Referencia: 21 km al O de Colta, Paucar Del Sara Sara - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 22, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.