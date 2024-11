Gabriel Boric: Lo que se sabe sobre la denuncia contra el presidente chileno por presunto acoso sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 26 de noviembre, la Fiscalía de Magallanes reveló que el presidente Gabriel Boric viene siendo investigado de forma preliminar por una denuncia de acoso sexual y difusión de registros de imágenes privadas, interpuesta por una mujer el pasado 6 de setiembre. El propio abogado del mandatario fue quien expuso la denuncia en un comunicado, por un hecho -presuntamente- ocurrido hace más de 10 años.

Según el comunicado de Jonatan Valenzuela Saldías, abogado del presidente de 38 años, su representado fue “víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico” por parte de una mujer, quien supuestamente habría enviado múltiples correos electrónicos al mandatario. De acuerdo con el letrado, los mensajes incluían “imágenes de carácter explícito no solicitadas ni consentidas” por el mandatario chileno.

¿Cómo se habrían conocido Gabriel Boric y la denunciante?

Según detalla La Tercera, Gabriel Boric y la presunta víctima se habrían conocido cuando ambos realizaban sus prácticas de derecho en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas hace más de 10 años atrás. Por aquel año, el mandatario chileno ya estaba enfocado en su carrera política, la misma que lo llevó a ser diputado por la región de Magallanes.

La defensa de Boric

Este mismo martes, Jonatan Valenzuela Saldías, abogado de Gabriel Boric, señaló que la denuncia por acoso sexual contra su defendido es falsa. Asimismo, detalló que los correos ya se encuentran en manos de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por el representante legal del mandatario chileno, Boric fue víctima de “acoso” entre junio de 2013 y julio de 2014 por parte de una mujer, quien le envió un total de 25 correos electrónicos.

Asimismo, aclaró que, aunque su representado -en un inicio- respondió a los correos electrónicos de la mujer, no solicitó, consintió o difundió las imágenes que llegaron a su bandeja de entrada.

"Quisiera ser muy enfático y claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, reveló Valenzuela Saldías.

"El presidente descarta haberlas difundido, porque esa es la acusación que hace la denuncia. Quiero ser muy enfático y claro en esto para que podamos comprender el caso que enfrentamos, el caso que enfrentamos inicia en julio del 2013 a través del envío una serie de correos electrónicos constitutivos del sistemático acoso", acotó.

Los mensajes compartidos entre Boric y la demandante

De acuerdo con La Tercera, el 22 de octubre de 2013, Gabriel Boric le respondió a la demandante con el siguiente mensaje: “Gracias por la confianza, pero no entiendo”, luego de que esta le envió un correo extenso contándole con detalle su estado actual.

En el correo del 25 de octubre del 2013 enviado por la mujer, esta le pide que le ayude a conseguir trabajo. “Si sabes de algo, ¿me avisas? Te lo agradecería”, se lee en el texto difundido por Biobio Chile.

En es misma línea, en el texto del 25 de febrero de 2014 difundido por el mismo medio chileno, la mujer le declara su amor a Boric: “Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor”.

En el correo del 26 de abril del mismo año, la mujer le dice al mandatario chileno: “me estoy muriendo de amor”, y comparte su número de celular. Este correo sería el que fue enviado acompañado de “fotografías de carácter explícito”, según Bio Bio Chile.

Finalmente, el 11 de julio de 2014, la denunciante asegura haber caído en una “manipulación”. Asimismo, le explica a Boric que envía ese último correo para dejar constancia de su solicitud de no difundir las “imágenes explícitas” que le mandó meses antes. “Te escribo esto para que quede prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”, concluye.