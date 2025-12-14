Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile: "Con Perú, como país hermano, vamos a mantener la mejor relación"

La candidata presidencial de Chile, Jeannette Jara, del partido Unidad por Chile, habló con RPP luego de emitir su voto en la comuna de Conchalí, durante la jornada de la segunda vuelta electoral.

Jara señaló que el Perú es un país hermano y que, de ganar las elecciones y ser proclamada como sucesora de Gabriel Boric, mantendrá "la mejor relación" con nuestro país.

"Es importante que los países tengan claro que cualquier relación diplomática que van a tener bajo mi mandato va a seguir con una línea de Estado y para nosotros la relación con los países fronterizos es muy importante", añadió Jara al ser consultada sobre la situación fronteriza entre Chile y Perú.

Por su parte, el candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, pidió un día tranquilo en el país vecino del Perú porque es el día de la ciudadanía.

"Quiero agradecer a todos ustedes y pedirles a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado. Puede incluso que caiga unas gotas, como decía el concejal, es una bendición. Así es. Pero en la tarde va a volver a salir el sol", mencionó.

"Es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar"

Durante de una conferencia de prensa fuera de su local de votación, Jeannette Jara aseguró que su propuesta va encaminada por su antecedente como ministra de Trabajo en el gobierno de Boric.

"Lo que le puedo contar es lo que yo hice como ministra. No solamente avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el alce histórica del salario mínimo y en la reforma previsional, así como también en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, que fue víctima de acoso laboral y terminó con su vida", declaró.

Asimismo, se mostró convencida de revertir los pronósticos de las encuestadoras chilenas, que ponen a su rival, José Antonio Kast, como ganador de la segunda vuelta en Chile.

"Cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo andado, planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar", dijo.

Por su parte, alabó la unidad de la coalición de centro e izquierda que la eligió en la primera vuelta y apostó por mantener esta unidad, tanto en una posible victoria como en una eventual derrota.

Jeannette Jara aborda en RPP posibles medidas en la frontera con el Perú | Fuente: RPP