¿José Antonio Kast o Jeannette Jara? Chile escoge este domingo a su próximo presidente [ANÁLISIS]

El destino de Chile para los próximos cuatro años se define este 14 de diciembre. Más de 15,4 millones de chilenos escogerán al sucesor de Gabriel Boric en unas elecciones marcadas por el auge de la ultraderecha y caracterizadas por la aplicación del voto obligatorio.

Dos polos opuestos se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones: la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, quien, según estimaciones, concentrará los votos de los dos candidatos afines (Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) que se quedaron en la primera recta de los comicios.

Todas las encuestas -publicadas antes del silencio electoral- dan como favorito al ultraderechista para imponerse a la exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric.

A diferencia de sus intentos por llegar a la Presidencia de Chile, en 2017 y 2021, la estrategia del abogado y exdiputado ultracatólico ha cambiado en estas elecciones, donde consiguió el segundo lugar, con 23, 9 % de votos.

A lo largo de la campaña, Kast ha evitado hablar de sus convicciones ultraconservadoras, pero sí ha repetido que Chile se “cae a pedazos” por culpa de Boric y afirmado que el país atraviesa la mayor crisis de inseguridad, aunque la tasa de homicidios continúa siendo una de las más bajas de la región.

A pesar de que en su gestión como ministra se consiguió la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento del salario mínimo, Jara ha enfrentado una campaña marcada por el anticomunismo que existe en parte de la sociedad chilena y que, tanto la ultraderecha como la derecha tradicional, han buscado fomentar.

La exministra ha tratado de desmarcarse del Gobierno actual -cuya aprobación no supera el 30 %-, pero eso no ha sido suficiente para ampliar el número de votantes que le permitió ser la ganadora de la primera vuelta, con el 26,6 % de los votos.

La migración irregular: el eje central de la campaña electoral

El exembajador del Perú en Chile Carlos Pareja enfatizó que el actual contexto electoral del país austral ha dejado atrás los debates en torno al modelo del país o a los derechos sociales, pues esta campaña ha girado radicalmente a tres problemas que preocupan a los chilenos: delincuencia, la percepción de la inseguridad y la migración irregular.

“En Chile había atracos y algún nivel de delincuencia, pero no como ha habido en los últimos años. Entonces, eso realmente a la población la ha inquietado muchísimo, han sufrido mucho todos los asaltos, los asaltos en las calles, asaltos en los autos, secuestros…”, declaró Pareja en Enfoque de los Sábados.

Si bien ambos candidatos han prometido blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, Kast ha anunciado medidas más severas como la expulsión masiva de migrantes, la tipificación de la migración como un delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

“Esto es lo que ha capitalizado también muy bien Kast, y quizá lo ha capitalizado en exceso en esta segunda etapa de la campaña, diciendo que va a expulsar a los migrantes indocumentados”, aseveró el especialista.

Para Carlos Pareja, es previsible que Kast será el octavo presidente de Chile tras el retorno a la democracia en 1990, cuando Augusto Pinochet dejó el poder tras 17 años de gobierno.

El exembajador peruano consideró que a Jara le jugó en contra su militancia en el Partido Comunista -aunque la candidata ha dicho que renunciará en caso de llegar a la Presidencia- y su pasado con la Administración de Boric.

“Jara es militante del Partido Comunista desde los 17 años, es una de formación comunista y no se ha retirado durante la carrera, porque ha podido retirarse durante todo este proceso. [Esto] le ha causado ciertos problemas sobre todo con la democracia cristiana”, declaró.

Asimismo, Pareja recordó que el próximo presidente, que asumirá las riendas del país el próximo 11 de marzo, tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76-155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.

“Kast no es de ninguno de los partidos tradicionales de la derecha como son Renovación Nacional y la UDI, él es de un partido que está más a la derecha de esos partidos. Por eso que para él es muy importante, si es que el resultado electoral es como dicen las encuestas, construir una coalición”, aseveró el exembajador.