Matías del Río sobre Sebastián Piñera: "Ha muerto un expresidente, pero no un expolítico, sino un político vigente"

El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió en un accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, al sur del país. | Fuente: EFE

Luego de que se conociera la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero ocurrido el último 6 de febrero en la comuna de Lago Ranco, al sur del país, diferentes personalidades recordaron su paso por la política y sus aciertos en el alto mando de la nación hermana del sur.

El periodista de TV Nacional de Chile, Matías del Río, mencionó que, pese a que su mandato culminó en 2022, Piñera no era un político retirado, sino que, por el contrario, se encontraba vigente y muy pendiente de la situación actual de su país.

"Me tocó estar con Sebastián Piñera la tarde del día 5. Él murió a mediodía del 6. Quiero resumir toda la conversación en un concepto: tengo la sensación de que murió un expresidente, pero no murió un expolítico, murió un político plenamente vigente. Le pregunté en tono coloquial si iba a volver a presentarse a la candidatura presidencial y nunca dijo que no", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Piñera nos dijo que tuvo un zoom con todos sus colaboradores de Vivienda de los dos gobiernos y de emergencia para poder preparar un plan completo y entregárselo al presidente (Gabriel) Boric para ayudarlo y darle asistencia respecto del monstruoso incendio en la zona de Valparaíso con más de 100 personas fallecidas. Él estaba encima y angustiado y sentía que tenía que colaborar", enfatizó.

"Ayer muy temprano se hizo presente la Fiscalía y hoy continúan para determinar una eventual falla mecánica de la nave. Eso va a tardar algo en aclararse. Por tanto, estamos a la espera de un informe técnico", agregó.

Carlos Escaffi Rubio: Al presidente Piñera se le reconoce el plebiscito constituyente

En tanto, el exfuncionario chileno Carlos Escaffi Rubio, radicado actualmente en Perú, resaltó la capacidad del exmandatario Piñera para atravesar uno de los momentos más complicado de Chile y dar el primer paso para el desarrollo del plebiscito constituyente para una nueva Constitución.

"Supo comprender uno de los momentos más complejos cuando nuestro país retornaba a la democracia. Fue el primer gobierno de derecha que volvía (...). A pesar de lo duro que fue el momento del estallido social, el presidente llegaba a La Moneda a las 5 a. m. con mucha fuerza, con mucha valentía, enfrentando un momento muy crítico y que finalmente terminó entregando una salida: que los chilenos decidiéramos si queríamos o no una nueva Constitución", manifestó.

"Probablemente le costó muchísimo comprender y ejecutar al desarrollar este plebiscito constituyente al recoger finalmente el reclamo social, canalizarlo y ver si existen las posibilidades para redactar una nueva Constitución y finalmente aprobarla. Eso ha sido sustantivo y se le reconoce al presidente Piñera", añadió.

José Antonio García Belaunde resaltó amplitud diplomática de Piñera en proceso en La Haya

Finalmente, el excanciller José Antonio García Belaunde remarcó la amplitud diplomática de Piñera para apaciguar las aguas luego del conflicto que hubo con Perú por el proceso en La Haya.

"Era un líder con mucha potencia, un hombre muy pragmático, muy tolerante. Pertenecía a esa derecha que parece que está desapareciendo, que es una derecha dialogante. Aparte de eso, diría que con Piñera las cosas cambian en la relación con el Perú. Y cambian para mejor", aseveró.

"En el gobierno anterior de Chile (Michelle Bachelet) habían tomado a mal la demanda que hizo el Perú, la habían tomado como un gesto inamistoso. Y Piñera decidió que no se ganaba nada con esa tensión (...) y le dio una nueva versión: hay que dejar en La Haya lo que está en La Haya. Y eso nos permitió profundizar la relación", culminó.