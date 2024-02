Registro de hinchas para ingreso a estadios será obligatorio en Chile para 2025, tras acuerdo de autoridades

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad, anunció este martes que el registro de hinchas será obligatorio a partir de 2025, luego de los hechos de violencia suscitados en la Supercopa chilena que obligaron a su suspensión el pasado 11 de febrero.

El episodio de un grupo de barristas de Colo Colo alertó a la dirigencia del fútbol chileno y a autoridades de seguridad, lo cual derivó en la postergación y recorte de aforo en partidos de la primera jornada de la liga chilena, el domingo pasado, y una reunión extraordinaria donde se acordó la medida que ya había comenzado a probarse de forma experimental.

“Quedamos en que la instalación será un proceso de planes piloto para comenzar en agosto de forma definitiva. El 1 de enero de 2025 será obligatorio para todas las personas que asistan a los estadios en Chile”, señaló Milad a su salida de la reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda.

El registro, no obstante, seguirá implementándose este fin de semana para el partido de la Universidad de Chile que recibe a Audax Italiano por la segunda fecha del torneo local en el Estadio Nacional, donde ocurrió la violencia de ‘barras bravas’ del equipo albo.

Así y hasta agosto, cuando comience la implementación gradual, si las autoridades lo solicitan a partidos considerados de alta convocatoria se les exigirá este mecanismo. Incluso, se plantea que se implemente para el duelo como local de Colo Colo, en el estadio Monumental, ante el argentino Godoy Cruz del próximo jueves 29 de febrero, por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024.

Tecnología y costos

Además de la seguridad privada que contratan los clubes y la presencia de fuerzas policiales para el apoyo fuera de los recintos deportivos, y dentro en caso de ser necesario, se implementará este sistema de identificación.

“La instalación de esto requiere tecnología, que las tiqueteras tengan la capacidad digital para ir y venir a la central de información donde se validará a quienes compran entradas”, explicó Milad.

La idea es que los asistentes registren sus datos de identidad y una foto mediante el escaneo del rostro cuando adquieran el boleto, a fin de que luego sean validados en el ingreso al estadio y controlar en tiempo real el acceso.

El dirigente argumentó que actualmente hay diversidad en la forma en que los clubes venden sus entradas, por lo cual implementar el sistema requiere de unificar y para ello “hay que licitar la empresa que se hará cargo de esto. También, la normativa nos exige transparencia en estos costos elevados para este sistema”, sostuvo.

Historia de la violencia

En Chile, las ‘barras bravas’ surgieron a mediados de la década de los ochenta, y durante los noventa, los numerosos hechos de violencia apartaron a los hinchas del fútbol de los estadios para verlo por televisión, lo que llevó al Gobierno a promulgar en 1994 la Ley de Violencia en los Estadios, y a partir de 2011 un plan de nombre Estadio Seguro bajo el mando del Ministerio del Interior chileno.

Estas iniciativas se institucionalizaron como una permanente coordinación entre la ANFP y las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales para la autorización y reglamento de funcionamiento de cada uno de los partidos y el rol de Carabineros de Chile para la gestión de seguridad y orden público.

A pesar de ello, los actos de violencia en los estadios no desaparecieron quedando concentrados en mayor medida, aunque no exclusivamente, entre los barristas de los equipos ‘grandes’: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, por lo que el registro nacional de hinchas se erigió como una solución que no había sido posible de implementar en los últimos años.

A través de los registros policiales de eventos pasados, la ANFP cuenta con una lista de 6 300 personas que tendrían prohibición de ingreso por hechos de violencia, pero el registro facial impediría que puedan pasar utilizando identidades falsas o cédulas de otras personas.

Las pruebas más recientes para su implementación fue el registro voluntario para la Supercopa de Chile, un partido de Universidad Católica de la liga chilena en 2023 y los duelos de la selección chilena por la Eliminatoria al Mundial 2026 ante Perú y Paraguay más los amistosos frente a Cuba y República Dominicana.

En la Supercopa 21 mil hinchas se inscribieron entregando una copia de su cédula de identidad y tomándose una foto de su rostro.

(Con información de EFE)