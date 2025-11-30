Chiabra sobre situación de migrantes en frontera Tacna-Arica: “Los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros”

Roberto Chiabra se mostró a favor de que la “vigilancia” en la zona limítrofe esté a cargo de las Fuerzas Armadas. | Fuente: RPP

El congresista Roberto Chiabra, precandidato presidencial por la alianza Unidad Nacional, se pronunció sobre la situación de los migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, en la frontera de Perú con Chile. Al respecto, el parlamentario se mostró a favor de que la “vigilancia” en la zona limítrofe esté a cargo de las Fuerzas Armadas.

“Hemos visto que la Policía no tiene la capacidad. La Policía, de acuerdo a la constitución del 93, le asignaron la responsabilidad de vigilancia y control. No da. Hace tiempo que nosotros hemos dicho que la vigilancia la hacen las Fuerzas Armadas y el control lo hace la Policía”, indicó durante su participación en las elecciones primarias mediante la modalidad de delegados de su partido.

Asimismo, el parlamentario lamentó la reacción tardía de las autoridades peruanas a la crisis en la zona limítrofe, reiterando que la seguridad en el área debería estar a cargo de los militares.

“Tenemos que mirar más allá de la frontera. Recién estamos reaccionando. Si la inteligencia en el Perú hubiera visto el debate de los ocho candidatos a la presidencia de Chile, hace tres meses que ya hubieran reforzado la frontera. Nos están generando un problema humanitario porque ellos quieren solucionar su problema”, aseveró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario

En esa línea, Roberto Chiabra se pronunció sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario para que los migrantes indocumentados puedan continuar hacia su país de origen a través del Perú. “Yo recomiendo que el corredor humanitario sea de la siguiente manera: que los chilenos pongan los ómnibus, nosotros los escoltamos hasta el Ecuador”, dijo sobre ello.

“Que el Ecuador los acepte para que se vayan a su país, Ecuador, Colombia, donde sea. Así sería una buena medida. Pero no nos confiemos mucho porque estamos en una América invertebrada donde cada uno soluciona su problema. Los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros. Ya estamos impactando negativamente en el turismo en Tacna. […] Hay que reaccionar más rápido para todo”, acotó.

¿Qué motivó el traslado de migrantes a la frontera?

La movilización de extranjeros se produce por las recientes declaraciones del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, quien adelantó que, de llegar al cargo, expulsará a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el aspirante presidencial.

Kast, quien disputará el balotaje el 14 diciembre con la comunista Jeanette Jara, exhortó al actual presidente Gabriel Boric a viajar a Arica para abordar la crisis migratoria.