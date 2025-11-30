Tacna: personal policial se desplaza en la frontera con Chile para reforzar la seguridad ante situación migratoria

Los agentes del Ejército han sido posicionados en dos grupos de 10 personas. | Fuente: RPP

Personal del Ejército fue desplegado en la frontera con Chile para reforzar la seguridad en la zona ante la presencia de un grupo de migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, quienes pretenden ingresar a nuestro país para dirigirse a su país de origen.

Según informó el corresponsal de RPP en Tacna, un contingente de 100 militares llegó la noche del sábado a la región para controlar el flujo de migrantes; sin embargo, no fueron desplegados hasta hoy.

Los agentes del Ejército han sido posicionados por el momento en dos grupos de 10 personas en horas de la mañana: uno a aproximadamente 500 metros de la carretera Panamericana Sur y otro a tres kilómetros de la frontera.

Cabe destacar que, este despliegue fue anunciado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el día anterior. Asimismo, el titular del Mininter señaló que 100 agentes de la Policía Nacional también se encuentran en la zona para reforzar la seguridad en la frontera.

Un grupo de alrededor 30 y 40 migrantes han llegado a este punto fronterizo desde hace varios días para intentar cruzar la frontera. Las condiciones climáticas en la zona, que incluyen vientos fuertes y bajas temperaturas, han llevado a los migrantes a buscar refugio durante las noches en el complejo fronterizo de Chacalluta.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Comerciantes preocupados

Javier Rumiche, corresponsal de RPP en Tacna, informó que algunos comerciantes se muestran preocupados por la disminución del turismo chileno en la ciudad, especialmente en la temporada navideña. Ellos temen que sus negocios se vean afectados debido a la situación de los migrantes en la zona.

Otros habitantes expresan inquietud por la inseguridad asociada con la llegada de migrantes indocumentados.

¿Qué motivó el traslado de migrantes a la frontera?

La movilización de extranjeros se produce por las recientes declaraciones del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, quien adelantó que, de llegar al cargo, expulsará a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el aspirante presidencial.

Kast, quien disputará el balotaje el 14 diciembre con la comunista Jeanette Jara, exhortó al actual presidente Gabriel Boric a viajar a Arica para abordar la crisis migratoria.