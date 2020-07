El hombre dice que se encuentra oculto debido a las amenazas que viene recibiendo. | Fuente: Capturas de pantalla Twitter Colombia Oscura

El pueblo colombiano está indignado luego de que un hombre se grabara probando varios jugos en un supermercado, para luego taparlos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reprochó este acto y pidió la captura del responsable, pues es un “delito contra la salud pública” debido al contexto de pandemia por la COVID-19.



“No estamos para chistes. Este es un delito contra la salud pública. Pido a Policia Metroploitana identificar condiciones de modo, tiempo y lugar de estos hechos. Realizar prueba para COVID-19, y de ser positiva, iniciar proceso por intento de homicidio”, escribió en Twitter.



En un inicio se pensó que el hecho corrió en la Tienda D1 del barrio de Belén en Medellín, capital del departamento de Antiquia; pero tras un exhaustivo análisis de la propia empresa se supo que ocurrió en un minisúper de la ciudad de Belén de Umbría, en el departamento de Risalda.







No estamos para chistes. Este es un delito contra la salud pública. Pido a Policía Metropolitana identificar condiciones de modo, tiempo y lugar de estos hechos. Realizar prueba para Covid19, y de ser positiva, iniciar proceso por intento de homicidio. https://t.co/mXSRxHdl5f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 12, 2020

Tras el sonado video, el hombre que hizo el repudiable acto dio la cara y dijo que está arrepentido. Su nombre es Cristian Corre y, según comentó, hizo el desagradable acto para publicarlo en redes sociales tras ver a otros hacerlo en redes sociales.



“Yo lo hice, pero no con la intención de publicarlo, solo lo hice para mí, lo quería hacer para Tik Tok, lo había visto y tenía ganas de hacerlo, más yo no lo publiqué. Se me subió al Whatsapp y se me borró y una persona malintencionada lo publicó en una página de Medellín”, aclaró a RCN Radio.



Pidió disculpas a la ciudad de Belén de Umbría, al alcalde y a la empresa. Además, dijo que ahora está escondido, pues está asustado debido a las amenazas que ha recibido.



El acusado afirmó que el video fue grabado hace más de un mes y negó estar contagiado de la COVID-19, como se había especulado.