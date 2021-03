España suma 74 420 fallecidos y 3 247 738 contagiados por la COVID-19. | Fuente: EFE

España inició este viernes 15 días de restricciones para evitar que la Semana Santa conlleve una nueva ola de la COVID-19, en un momento en que los contagios van al alza en el país.

La movilidad entre regiones, las reuniones sociales y la actividad nocturna están aún más restringidas hasta el 9 de abril, en un intento para que la Semana Santa no genere una nueva ola de coronavirus como pasó tras la navidad.

Estas medidas fueron acordadas entre el Gobierno central y las regiones españolas, como un marco genérico de mínimos a aplicar en todo el país, ya que cada región puede endurecerlas aún más si lo considera.

Y llegan con una incidencia creciente del coronavirus, que desde hace días va en aumento y alcanza los 134 positivos por cada 100 000 habitantes en 14 días, un nivel considerado de riesgo medio, pero lejos del objetivo de bajar de los 50 en España, que entre sus 47 millones de habitantes suma 74 420 fallecidos y 3 247 738 contagiados por la enfermedad.

Las restricciones

Las restricciones conllevan que no se puede ir de una región a otra, salvo viajes considerados esenciales, pero no por ocio pese a las vacaciones de Semana Santa; que el toque de queda debe respetarse de las once de la noche, como muy tarde, a las seis de la mañana, y que las reuniones quedan limitadas a seis personas en espacios públicos abiertos, a cuatro en los cerrados y en los domicilios a solo entre quienes convivan en cada hogar.

Aunque se comentó un posible endurecimiento de estas medidas, como el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde y cierres en hostelería y comercios no esenciales, finalmente se decidió por mantener ese marco general para el país, aunque cada región puede endurecerlo.

El Gobierno español prevé en estos días el despliegue de unos 64 200 policías para controlar el cumplimiento de las restricciones en el país, en el que existe una polémica por estas limitaciones internas mientras es posible entrar en España desde otros países. (EFE)



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: