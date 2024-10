Exjefe de la cadena de ropa Abercrombie and Fitch fue detenido por presunto tráfico sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exjefe de la cadena de ropa Abercrombie and Fitch se enfrentará a cargos por agresión sexual y tráfico de modelos masculinos en eventos por todo el mundo, informó este martes la justicia estadounidense.

Mike Jeffries y su socio Matthew Smith comparecerán ante un tribunal en Florida (sur) y el presunto intermediario de la pareja, James Jacobson, detenido en Wisconsin, comparecerá en una corte de St. Paul, Minnesota (norte).

La fiscalía del Tribunal Federal del distrito este de Brooklyn ofrecerá detalles del caso en una rueda de prensa este martes.

Según la cadena CNN, entre diciembre de 2008 y marzo de 2015, Jeffries y sus dos cómplices participaron en una trama de tráfico sexual en la que reclutaban a aspirantes a modelos masculinos a los que atraían a fiestas, les suministraban drogas y los obligaban a mantener relaciones sexuales.

"Las detenciones de hoy son monumentales para los aspirantes a modelos masculinos que fueron víctimas de estos individuos", dijo Brittany Henderson, abogada del bufete Edwards Henderson, que representa a las víctimas de los presuntos delitos.

"Su lucha por la justicia no termina aquí. Esperamos poder exigir responsabilidades a Abercrombie and Fitch por facilitar esta terrible conducta y asegurarnos de que esto no pueda volver a ocurrir", añadió en comunicado enviado a AFP.



El origen del caso

El caso tiene su origen en una investigación de la BBC de 2023, The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool, en la que varios hombres hablaron sobre la firma de acuerdos de confidencialidad para eventos sexuales supuestamente dirigidos por Jeffries.

Abercrombie and Fitch se dijo "horrorizada y asqueada" por las acusaciones sobre el comportamiento de Jeffries y señaló que tiene "tolerancia cero con el abuso, el acoso o la discriminación de cualquier tipo".

Jeffries se fue de Abercrombie and Fitch en 2014, tras recibir 25 millones de dólares de indemnización, según los archivos corporativos. (AFP)