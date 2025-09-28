Un exmarine como sospechoso, dos muertos y varios heridos: lo que se sabe del ataque a una iglesia mormona en Michigan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un exmarine identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, embistió con su camioneta la entrada de una sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, abrió fuego contra los feligreses y provocó un incendio que dejó dos muertos y ocho heridos, uno de ellos en estado crítico, según informó la policía local.

Sanford, residente de Burton, fue abatido por las autoridades tras un enfrentamiento armado en el estacionamiento de la iglesia, que agrupa a una feligresia conocida mundialmente como mormones.

La investigación, apoyada por el FBI, busca esclarecer el motivo de este violento ataque ocurrido la mañana de este del domingo.

Detalles del ataque a la iglesia mormona

El incidente ocurrió a las 10:25 a.m. en la iglesia ubicada en 4285 McCandlish Road, cuando Sanford irrumpió con su vehículo durante un servicio religioso, disparó con un rifle de asalto y provocó un incendio intencional, según el jefe de policía del municipio de Grand Blanc, William Renye.

“Esa llamada se emitió a las 10:25 y 32 segundos. Tuvimos agentes en el lugar a las 10:25 y 57 segundos”, declaró Renye en una conferencia de prensa, según CNN.

El sospechoso fue neutralizado a las 10:33 en el estacionamiento tras un tiroteo con un agente de policía local y un agente de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

De las víctimas, siete se encuentran en condición estable y una permanece en estado crítico, según reportes del sistema hospitalario Henry Ford Genesys, que atendió a nueve heridos.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar debido al incendio, que consumió gran parte del edificio.

Mormonism is NOT biblical Christianity, it is a cult. But that said, Christianity in general is absolutely under attack. Today the Church of Latter-day Saints in Grand Blanc Township, Michigan was sieged and set on fire. Pray for these cult members to believe in the real Jesus. pic.twitter.com/YnReNYYogX — Now The End Begins (@NowTheEndBegins) September 28, 2025

Quién era Thomas Jacob Sanford

El sospechosoThomas Jacob Sanford, de 40 años y residente de Burton, Michigan, era un veterano del Cuerpo de Marines que sirvió entre 2004 y 2008, incluyendo un despliegue en la Operación Libertad Iraquí en 2007, según informó CNN.

Sanford, graduado de la Escuela Secundaria Goodrich en 2004, recibió varias medallas durante su servicio militar.

Vecinos de Sanford, como Randy Thronson, de 71 años, lo describieron como un buen vecino que ayudaba a limpiar entradas sin costo.

“Es muy triste. Podría haber perdido la cabeza”, comentó Thronson, según una cita de The Detroit News.

Sanford vivía con su esposa, al menos un hijo y posiblemente su madre, según vecinos.

🚨 The shooting suspect at Grand Blanc Church, Michigan was identified as Thomas Jacob Sanford, 40 years old #GrandBlanc #Michigan #BreakingNews #JusticeForVictims pic.twitter.com/c4VYeRGysr — Lyzinch Jackson (@LyzinchJackson6) September 28, 2025

Respuesta de las autoridades y la comunidad

La Policía Estatal de Michigan desplegó un escuadrón antibombas en East Atherton Road, Burton, cerca de la residencia del sospechoso, donde se utilizó un robot y equipo pesado para investigar, según The Detroit News.

El FBI, con 100 agentes en el lugar, apoya una investigación “exhaustiva” para determinar el motivo del ataque, que aún no ha sido esclarecido, según una fuente policial citada por CNN.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó su consternación en redes sociales. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, posteó.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó el incidente como un “acto cobarde y criminal”.

Violencia contra iglesias en Michigan

Este ataque se suma a otros incidentes recientes en lugares de culto en Michigan. En junio de 2025, un hombre armado con equipo táctico atacó la Iglesia Comunitaria CrossPointe en Wayne, siendo abatido por el equipo de seguridad.

En Minneapolis, otro tiroteo en una iglesia dejó dos niños muertos y 18 heridos, a finales de agosto de este año.

Estos eventos han llevado a departamentos de policía, como los de Nueva York y Los Ángeles, a aumentar la seguridad en instituciones religiosas.