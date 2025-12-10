Últimas Noticias
Anciano de 90 años se estrelló a más de 100 km/h contra un café de California [VIDEO]

Así quedó el vehículo tras el brutal impacto. | Fuente: Los Gatos Coffee Roasting Company
El nonagenario sobrevivió al brutal impacto, pero murió días después. El negocio afortunadamente estaba vacío al momento del accidente, porque de lo contrario estaríamos hablando de una tragedia.

Un anciano de 90 años se estrelló a más de 100 kilómetros por hora contra un café de la ciudad de Los Gatos, en el condado californiano de Santa Clara.

Las cámaras de seguridad del vecindario captaron el brutal accidente, ocurrido el pasado jueves 27 de noviembre, al promediar las 9:00 p.m.

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales; se observa al vehículo desplazarse a una impresionante velocidad, tras lo cual se empotra contra el establecimiento.

Anciano fallecido

El nonagenario sobrevivió al brutal impacto, pero resultó gravemente herido, por lo que fue hospitalizado de emergencia. Lamentablemente, perdió la vida el pasado domingo 7 de diciembre tras varios días en agoníareportó la cadena NBC.

El aparatoso accidente ocurrió la noche de Acción de Gracias, por lo que el establecimiento estaba vacío. Esto impidió que se produzca una tragedia, ya que debido al brutal impacto distintos ambientes del café estaban destrozados.

Los dueños recién pudieron reabrir una sección del negocio el pasado fin de semana, quedando pendientes más trabajos de reconstrucción pendientes.

En tanto, las autoridades de Los Gatos continúan con las investigaciones, a fin de dilucidar las causas del brutal accidente. Según la NBC, la Policía cree que el anciano estaba al volante bajo los efectos del alcohol, pero esto no ha sido corroborado oficialmente.

Jason Farwell, propietario del edificio donde se ubica el café siniestrado, estimó que el coche conducido por el anciano se desplazaba a más de 128 km/h, según el portal Los Gatan.

