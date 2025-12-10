Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una autopista de Florida y se estrelló con un automóvil [VIDEO]

Una avioneta bimotor realizó un aterrizaje de emergencia en una autopista de Florida (Estados Unidos), ocasionando un aparatoso accidente en el que milagrosamente no se registraron víctimas mortales.

El insólito hecho ocurrió la noche del pasado lunes, 8 de diciembre, en la carretera Interestatal 95, en el condado de Brevard, al este de Florida; según informó la cadena CBS.

La avioneta -en la que viajaban dos personas- sufrió un desperfecto mecánico, por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia en la autopista.

Sin embargo, el aviador no logró controlar el descenso y la aeronave terminó estrellándose con un automóvil, que quedó completamente destrozado.

El insólito accidente fue grabado por la dashcam de otro vehículo y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.



'OH MY GOODNESS': A small plane crashes into a car on a Florida highway after reportedly losing engine power, dash cam video shows.



The driver of the car, a 57-year-old woman, suffered minor injuries and was taken to the hospital. pic.twitter.com/YA3vCyLUiR — Fox News (@FoxNews) December 10, 2025

Sin víctimas mortales

Pese al impresionante choque entre la avioneta y el automóvil, la cadena CBS confirmó que no se registraron víctimas mortales.

En el automóvil impactado, viajaba una señora de 57 años, que solo sufrió heridas menores; mientras que los dos ocupantes de la avioneta resultaron ilesos, señaló el citado medio.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

Sin embargo, el piloto adelantó que sufrió un desperfecto con el motor de la avioneta, lo que lo obligó a tomar la decisión de realizar el aterrizaje de emergencia.

